El Ayuntamiento de Burgos lleva su programación musical de otoño a Gamonal y el templete del Espolón

Barriada en el templete donde ha ofrecido una rueda de prensa. - AYTO BURGOS

BURGOS 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Burgos, César Barriada, ha dado cuenta de las actuaciones musicales que se desarrollarán en el barrio de Gamonal y en el templete del Espolón.

De esta manera, la programación cultural de los domingos en Burgos se ajusta en sus escenarios para las próximas semanas con el objetivo de esquivar grandes citas locales como 'Enclave de Calle' y 'Tribu'.

Barriada ha explicado que se busca así mantener viva "la música en la calle sin solaparse con otros festivales", además de que se refuerza la apuesta por llevar actividad artística al barrio de Gamonal.

El ciclo continuará este próximo 13 de septiembre en la plaza Roma con la actuación del grupo Checkmate, una ubicación que también acogerá el concierto del 20 de septiembre, mientras que el día 27 "estaba en principio planificado en Gamonal también un tributo a los 60, pero se llevará a cabo en el templete del Espolón", ha apuntado César Barriada.

Ya en octubre, la plaza Roma acogerá a Taberners el día 4, antes de que el ciclo regrese de manera definitiva al Espolón para encarar su recta final.

El templete acogerá las actuaciones de Ana Ayala el día 11, Diego Crespo el 18, y la formación Jazz Friends, que dejará paso al orfeón infantil el 25 de octubre para clausurar la iniciativa.

César Barriada ha recordado que se trata de propuestas "completamente gratuitas" que se pone a disposición de los burgaleses "con el objetivo de fomentar la cultura, con el objetivo también, cómo no, de activar espacios públicos y poner en valor diferentes espacios de la ciudad".