Ayuntamiento de Burgos modifica la RPT a la espera de una valoración de funcionarios y laborales

BURGOS 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Personal del Ayuntamiento de Burgos, Yolanda Barriuso, ha avanzado, tras la reunión de la comisión de Personal, la "modificación muy contenida" de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Consistorio, ya que está en marcha un proceso de valoración por parte de funcionarios y personal laboral.

Estas modificaciones incluyen la creación de un puesto de técnico de Administración General para la Asesoría Jurídica. La idea del área de personal es que se pueda "reforzar" esta área que elabora informes en materia de contratación administrativa. También se ha creado el puesto de agente de Igualdad de Oportunidades para la puesta en marcha de una oficina de maternidad, como compromiso adquirido con Vox para la modificación presupuestaria de 2025.

También se han realizado algunos "ajustes" para adecuar determinadas plazas y la creación de dos puestos de coordinador y otros tantos monitores destinados a los talleres de programas, duales de empleo y de formación

La comisión de Personal también ha aprobado las aportaciones al plan de pensiones de pensiones para los trabajadores municipales correspondientes a 2026. Se trata de una cantidad que asciende a 412.825 euros tras aplicarse la subida del 2,5 por ciento fijada por el Gobierno a estas cantidades.

Y también se han aprobado los calendarios laborales para 2026, en concreto siete correspondientes a personal laboral y tres a personal funcionario, con el objetivo de que los distintos centros de trabajo dispongan de una planificación clara de jornadas y horarios.

Barriuso ha avanzado que entre enero y febrero de 2026 se prevé culminar el proceso de libre designación del gerente del Servicio de Movilidad y Transporte (SMyT) al que se han presentado diez aspirantes, al tiempo que ha anunciado que se está preparando un nuevo proceso de libre designación para cubrir la plaza de gerente de Cultura y Turismo, tras la renuncia del actual.