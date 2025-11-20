El Ayuntamiento de Burgos oferta 1.000 plazas para niños y adultos en sus programas navideños

BURGOS 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ofertará 1.000 plazas para actividades dirigidas a niños y adultos en sus programas navideños de la Red de Centros Cívicos.

Así lo ha señalado la presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Mila del Campo, que ha presentado esta programación, que se desarrollará bajo el título 'Una Navidad Circular' y busca fomentar un consumo responsable.

Las actividades incluyen talleres, historias, espectáculos, juegos, salidas y propuestas pedagógicas para "generar reflexión en los niños, aprender jugando".

El objetivo "es promover comercio justo, reciclaje, cuidado del entorno y prácticas de compartir, todo ello mediante juego colaborativo y vínculos comunitarios", ha apuntado.

Las inscripciones comenzarán el día 24 de noviembre y podrán realizarse hasta el 28, tanto de forma presencial en los centros cívicos como online en la web municipal y, cuando estén todas las plazas repartidas, se producirá un sorteo el 2 de diciembre y las listas se publicarán el día 4. A partir del día 10 será posible solicitar las plazas vacantes.

FECHAS

La duración del programa abarcará los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre y los días 2, 5 y 7 de enero, con un de 10.00 a 14.00 horas y un precio de 48 euros.

Como es habitual en los centros cívicos, se ofrecerá un servicio de cuidado infantil previo y posterior al horario establecido que permitirá acudir desde las 8.00 y prolongar la estancia hasta las 15.00 horas. El precio del programa con cuidados infantiles será de 12 euros si se utiliza la franja previa o posterior y de 20 euros si se hacen ambas. El programa infantil está dirigido a partir de tres años.

Además de las actividades infantiles, este año se ofrecerán talleres para adultos, ha detallado Del Campo, que ha señalado como novedad la colaboración con entidades del Tercer Sector pertenecientes a la coordinadora de ONG del Consejo de Cooperación Internacional.

Este año serán Amicos e Intermon Oxfam quienes dinamizarán algunas actividades relacionadas "con consumo sostenible y comercio justo" y la intención es que la temática sea común para niños y adultos. Todas las actividades estarán detalladas en la página web del Ayuntamiento, accesibles también mediante un código QR.