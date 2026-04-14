Ayuntamiento de Burgos planea un plan económico y financiero para equilibrar sus cuentas

Archivo - El concejal de Hacienda, Contratación y Patrimonio, Ángel Manzanedo. Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

BURGOS 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha cerrado el ejercicio presupuestario de 2025 con el cumpliendo de la regla de gasto pero se trabaja en la elaboración de un "plan de ajuste" para "encontrar el equilibrio financiero" entre los ingresos y los gastos.

Un plan que el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, piensa para implementarlo ya que este año ha se han cumplido con las reglas de estabilidad y de gasto, aunque esta última "por escaso margen".

Ante el hecho de que los ingresos ordinarios en un futro no cubran la totalidad de los gastos no financieros, Manzanedo prepara un "plan económico-financiero de estructura interna", aunque, por el momento, no está obligado a ello.

El objetivo es equilibrar las cuentas sin recurrir a una tutela externa ni a la subida de tasas y los impuestos, como ha explicado el concejal de Hacienda, quien ha aseverado que la situación financiera del Consistorio burgalés es "buena".

Para incrementar los ingresos, el Ayuntamiento de Burgos apostará por una "venta proactiva" de terrenos en el polígono de Villalonquéjar y los de "la variante del ferrocarril, además de reforzar la inspección tributaria", aunque Manzaneda a prometido, no trasladar el aumento de los costes "al bolsillo de los burgaleses".

Tras la liquidación, el remanente de tesorería se sitúa en 22 millones de euos, una cifra inferior a años anteriores y que el Gobierno equipo de Gobierno municipal vincula al alto nivel de inversión.

De esos 22 millones, una vez descontados los compromisos de pago y facturas pendientes, quedarán libres para nuevas inversiones "aproximadamente 3,5 millones de euros".

Ángel Manzanedo ha valorado positivamente los resultados de la liquidación de 2025, que arroja unos remanentes de 22 millones, pero reconoce que la evolución al alza de los gastos obliga a extremar las precauciones para garantizar la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento; ha defendido la "buena salud financiera" de las arcas municipales tras lograr reducir la deuda viva hasta los 134 millones de euros.

Según los datos de la liquidación presupuestaria presentados este martes en la Comisión de Hacienda, el endeudamiento municipal se sitúa actualmente en el 61,4 por ciento, una cifra que contrasta con el 78 por ciento registrado en 2024 o el 137 por ciento de 2019.

El responsable de Hacienda ha atribuido este escenario a decisiones "valientes" adoptadas en 2024, señalando como hito principal la disolución de los consorcios ferroviario y de Villalonquéjar. Según los cálculos municipales, esta medida ha supuesto un ahorro de 23,5 millones de euros en intereses.