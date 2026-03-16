Ayuntamiento de Burgos pone en marcha 'Andar en Salud' que congrega cada edición a decenas de personas

Participantes del programa. - EUROPA PRESS

BURGOS 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha puesto en marcha una nueva edición 'Andar en Salud' una iniciativa "consolidada" que busca fomentar "hábitos de vida saludables, combatir el sedentarismo y estrechar los lazos de convivencia entre los participantes".

El concejal de Medio Ambiente y Sanidad, Carlos Niño, ha valorado este proyecto que ha comenzado con la ruta por el Castillo y el Cerro de San Miguel y que se desarrollará de lunes a sábado hasta el mes de diciembre, con el habitual paréntesis durante los meses de julio y agosto.

Niño ha calificado el programa de "éxito", con la idea de que la gente disfrute de andar y de la "gran riqueza" natural de Burgos, al tiempo que ha subrayado que el objetivo principal es "conocer Burgos, disfrutar del paseo y, sobre todo, fomentar la convivencia".

El programa cuenta con un catálogo de diez itinerarios que se repiten periódicamente de forma semanal. Aunque el perfil mayoritario de los participantes es el de personas jubiladas, la organización insiste en que las rutas están abiertas a toda la ciudadanía sin límite de edad.

Entre los recorridos programados destacan la ruta del Centro y El Parral, con inicio en el Consulado del Mar; el Camino del Destierro del Cid, desde el Arco de Santa María; la ruta a Fuentes Blancas y ka Cartuja, con salida en la plaza de Santa Teresa de Jesús; la ruta del Castillo y Cerro de San Miguel desde avenida del Cid; la ruta de Gamonal, con punto de encuentro en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente; la Vía Verde o la del Parque Lineal del Río Vena.

No existe límite de personas ni edad, como el caso de María Esther, la más veterana del grupo con 86 años que ha asegurado sentirse "divinamente" con esta actividad.