Ayuntamiento de Burgos prevé desbloquear el retraso en la concesión de licencias en "unos meses" tras cubrir las bajas

Manso, durante la rueda de prensa sonbre licencias. - AYTO BURGOS

BURGOS 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde y concejal de Licencias y Desarrollo Urbano de Burgos, Juan Manuel Manso, ha lanzado este miércoles "un mensaje de tranquilidad" ante "cierto nerviosismo en algunos sectores" por los tiempos en la concesión de licencias y ha aseverado que "en unos meses" se solventarán los retrasos de en los últimos meses por bajas en la plantilla.

Manso ha explicado que durante estos últimos meses se han registrados bajas del personal aunque "desde el 15 de octubre ya están cubiertos los puestos y reincorporadas algunas personas que estaban de baja" por lo que ha lanzado un mensaje "de optimismo y tranquilidad" porque se va a tratar de recuperar el retraso que se haya podido producir.

"La maquinaria está "ya a pleno rendimiento y los técnicos necesarios en sus puestos" ha afirmado el concejal, quien ha desligado la gestión técnica de la actividad política y ha subrayado la solvencia del equipo de la Administración General.

Pese a los ajustes administrativos, Juan Manuel Manso ha resaltado el continuo "dinamismo" inversor en los polígonos industriales de la ciudad. "Las empresas siguen invirtiendo y siguen invirtiendo fuertemente", ha subrayado Manso.

Entre las actuaciones más recientes figura la concesión de licencia para una planta de gestión de residuos en el polígono de Villalonquéjar, con un presupuesto superior al medio millón de euros. En el sector servicios, el área de Licencias ha autorizado el cambio de uso de un inmueble en la calle Santa Gadea para albergar un nuevo establecimiento hotelero de 55 habitaciones, una iniciativa que también conlleva una inversión millonaria para el centro urbano.

En materia residencial, el Ayuntamiento mantiene un "ritmo constante" de emisión de permisos que roza ya las 600 licencias en lo que va de año, coincidiendo con las buenas previsiones trasladadas por la Federación de Empresarios de la Construcción, entre ellas destaca la autorización de 40 nuevas viviendas en la zona de Casa La Vega, a la espera de desbloquear nuevos expedientes pendientes en sectores clave como el S-101.

Asimismo, la gestión municipal ha abarcado licencias de menor escala para la transformación de locales comerciales en gimnasios o peluquerías, así como la finalización de obras de accesibilidad y evacuación en centros educativos como el Liceo Castilla ( o los trabajos de ampliación y accesos al polideportivo del colegio Jesuitas.

TRÁFICO.

Juan Manuel Manso también ha pedido "paciencia y disculpas" por la polémica suscitada por los cambios en la regulación de la semaforización en la ciudad, y ha aclarado que la eliminación o modificación del ámbar intermitente responde "al cumplimiento de la normativa estatal fijada por la DGT y el Ministerio del Interior para reforzar la seguridad peatonal".