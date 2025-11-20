El Ayuntamiento de Burgos realizará obras de drenaje en el Cementerio de San José con una inversión de 1,1 millones

BURGOS, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha aprobado el plan de obra de drenaje del Cementerio de San José al que destinará un total de 1,1 millones de euros para realizar una intervención "necesaria" con el objetivo de adecuar las instalaciones del camposanto.

Así lo ha detallado este jueves la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Andrea Ballesteros, quien ha señalado que el proyecto establece un plazo de seis meses para su ejecución con una reserva presupuestaria de 1.153.595 euros.

La idea es llevar a cabo estos trabajos en la zona más moderna del camposanto, que tenía "ciertos problemas de agua" y que con esta medida se pretende evitar las filtraciones.

En la misma sesión de la Junta de Gobierno se han aprobado dos prórrogas, una del contrato para la prestación de los servicios postales, formalizado con la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, desde el 6 de diciembre de 2025 al 30 de junio de 2026 por 494.000 euros; y otra con Iberdrola Clientes para el suministro de energía eléctrica con destino a las instalaciones y equipamientos del Ayuntamiento de Burgos.

El ente de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos también ha dado el visto bueno a la modificación del representante del Grupo Socialista en el Consejo de Administración del Centro de Transportes Aduana de Burgos (Cetabsa); así como la aprobación del cambio de representante del Grupo municipal Socialista en el Consejo Social de la Ciudad de Burgos.

MERCADOS

En la misma sesión del ejecutivo local se han aprobado los horarios de los mercados de abastos Norte Provisional y G9 para el año 2026.

Con respecto al primero, en relación al horario de atención al público, Ballesteros ha señalado que será de lunes a jueves de 8.00 a 15.30 horas.

Los viernes y sábados y vísperas de festivo de 7.30 a 15.30 horas, el mismo que en las fechas de 21 al 31 de diciembre. Con respecto al horario del Mercado G-9, el horario de atención al público será de 8.00 a 15.00 horas, los días laborables.

La semana de celebración de las fiestas de San Pedro y San Pablo, será hasta las 18.00 horas. Los días 23 y 30 de diciembre el horario abarca desde las 17.00 a 20.30 horas lo mismo que los días 24 y 31 de ese mes, mientras que los festivos y domingos permanecerá cerrado este Mercado G-9.

En los asuntos de urgencia, se ha aprobado "la cuenta justificativa de la convocatoria y pago de subvenciones" de las asociaciones de protección animal.

Se trata de la Protectora de Animales y Plantas, los Voluntarios Animales de Burgos y Protección y Oportunidad Animal en Burgos.