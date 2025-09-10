Ayuntamiento de Burgos remodelará el edificio central de las piscinas de El Plantío por 1,6 millones

BURGOS, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha informado al término de la Junta de Gobierno de que el Consistorio ha aprobado el "proyecto de remodelación" del edificio central "de las piscinas de verano de El Plantío" por 1.618.426 euros.

Esta actuación es "la tercera fase de la obra de remodelación" de esta infraestructura deportiva que contará una "nueva zona de aseos, de botiquín, cafetería y también una parte técnica".

Ballesteros ha precisado que el Ayuntamiento "no cuenta con partida" económica en el presupuesto de este año. Se incluirá en el proyecto de presupuestos en el que trabaja el gobierno local "para el año que viene".

El proyecto de remodelación del edificio central de las piscinas municipales de El Plantío prevé un plazo de ejecución de nueve meses, a partir de lo que será una intervención en la infraestructura existente y no será necesario el derribo del edificio actual para construir una nueva dotación.

Por otro lado, con respecto a la obra del Castillo, Andrea Ballesteros ha destacado que, a mediados de este mes de septiembre, el Ayuntamiento procederá a la recepción de la nueva fortaleza. Eso sí destacado que la Junta de Gobierno ha procedido a la aprobación de una modificación en el contrato que supone 443.281 euros que se suma a la que se llevó a cabo en mayo de 2024, por 336.308 euros.

La modificación, según ha explicado la portavos municipal, va destinada "a realizar refuerzos en la estructura metálica instalada, que no estaban previstos inicialmente" y ha añadido que se trata de una elevación de volúmenes "única y novedosa en España".

Al respecto, Ballesteros ha indicado que al levantar la estructura, se apreció la necesidad "de instalar este tipo de refuerzos" para evitar problemas con el mallado y las condiciones meteorológicas.

Ademñas, la Junta de Gobierno ha aprobado también los pliegos para contratar la reparación de las fachadas y dependencias interiores de edificios municipales, colegios públicos e instalaciones municipales, consistente en su limpieza, su consolidación y posterior pintado. Se convoca por tres años más dos de prórroga por 900.000 euros.

También se ha dado el visto bueno para "contratar el servicio de prevención de riesgos laborales" para el propio Ayuntamiento, además de que, promovido por la Gerencia de Servicios Sociales, se ha aprobado también "la prórroga del contrato suscrito con la empresa Sedena", que gestiona el programa de ocio municipal por 150.000 euros.

Igualmente, se ha prorrogado también el contrato para la gestión del servicio de salud joven, por 45.000 euros y para la gestión del Espacio Joven, y se ha procedido a modificar el contrato del servicio de limpieza, conservación mantenimiento de las fuentes ornamentales "por la inclusión" como nuevo elemento la fuente sita en los jardines Domingo Batet.

ESCUELA DE MÚSICA

Por lo que respecta al nuevo curso de la Escuela Municipal de Música, Andrea Ballesteros ha indicado que la intención del Ayuntamiento de Burgos es que el concesionario del servicio hasta este mes de septiembre "continue con la prestación" dado que no tiene "por escrito" ninguna orden en contrario.

La intención municipal es continuar hasta que salga el nuevo pliego.