El Ayuntamiento de Burgos renueva la flota de la Policía Local con una inversión de 318.000 euros

El alcalde en funciones y concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Burgos, Ángel Manzanedo, junto al intendente, Félix Ángel García Llorente, y el inspector Carlos Jiménez en la presentación de los vehículos. - EUROPA PRESS

BURGOS 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Burgos ha incorporado nuevos vehículos con una inversión de 318.000 euros por parte del Ayuntamiento con el objetivo de "reforzar la seguridad ciudadana y la sostenibilidad" del cuerpo.

El alcalde en funciones y concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Burgos, Ángel Manzanedo, ha presentado este lunes, 31 de agosto, en la plaza Mayor, esta renovación enmarcada en una estrategia de modernización y eficiencia.

Entre las incorporaciones destacan dos turismos eléctricos para la sección de distritos, por importe de 107.000 euros, orientados a potenciar la Policía de proximidad en los barrios, y un vehículo cien por cien eléctrico de 32.495 euros para la unidad de investigación de accidentes, dotado de material técnico para agilizar la asistencia en el lugar del siniestro.

El parque móvil también se ha reforzado con cuatro motocicletas Yamaha por valor de 84.451 euros, lo que supone actualizar unos equipos que acumulaban más de dos décadas de servicio, así como dos motocicletas de campo y un vehículo pick-up, con un coste de 22.182 y 71.630 euros, respectivamente, destinados a la Policía medioambiental para patrullar el cinturón verde.

Además, durante la presentación se ha avanzado la llegada en las próximas semanas de dos unidades pioneras, una furgoneta adaptada para la sección canina y de respuesta rápida, y una oficina móvil de atestados completamente eléctrica que permitirá tramitar expedientes directamente en el lugar de los hechos.

Manzanedo ha subrayado que esta renovación no solo "mejora la seguridad operativa y reduce la huella de carbono", sino que también persigue la "eficiencia económica".

Los vehículos eléctricos se recargarán utilizando los excedentes energéticos de los paneles fotovoltaicos instalados en los parques de Bomberos y Policía, una medida que contribuirá a rebajar una factura de combustibles fósiles que superó los 95.000 euros en 2025.

Asimismo, se ha aplicado un criterio de economía circular con el aprovechamiento de elementos útiles de los vehículos retirados.

Por su parte, el intendente, Félix Ángel García Llorente, ha indicado que aún se evalúa las necesidades de material y flota, calculando que quedará pendiente la sustitución progresiva de vehículos hasta completar un parque móvil total de 35 unidades más otros vehículos de "paisano".