Ayuntamiento de Burgos reparará las goteras y hará mejoras en el Polideportivo del Plantío con 1,7 millones de inversión

BURGOS 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado en la sesión de este jueves la reparación de la cubierta del polideportivo de El Plantío, una instalación en la que disputan sus partidos los equipos de Primera FEB, Baloncesto Tizona, y de División de Honor Plata de balonmano, CB Burgos UBU San Pablo.

Los pliegos saldrán por un valor de 1,78 millones de euros, según el alcalde en funciones y presidente de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, Juan Manuel Manso.

El alcalde en funciones ha informado de que los problemas a subsanar son las "goteras y las actuaciones en la cubierta", que es la mayor parte de la obra a lo que ha añadido que se ha aprobado el inicio del proyecto básico y de ejecución de reparación estructurales de la cubierta.

La idea es que se empiecen las obras antes de que acabe el año y se estima que los trabajos duren entre "ocho meses y un año".

SERVICIO DE TRANSPORTE.

La Junta de Gobierno ha aprobado también el proyecto de reforma de la sede del Servicio Municipalizado de Accesibilidad, Movilidad y Transportes ubicada en la plaza de la Virgen del Manzano que cuenta con un presupuesto de 329.238 euros.

Según ha aseverado Manso, se realizarán "unas nuevas oficinas y despachos" y además se mejorará "la climatización" y seguridad.

En la reunión de la Junta local se ha aprobado el proyecto básico y de ejecución para la restauración y consolidación de la cara interna de los lienzos 3, 4 y 5 de la Muralla de la ciudad; y sus cubos correspondientes, con un presupuesto 709.938 euros.

Según Manso se trata de la parte correspondiente a la puerta de Judería y la torre de doña Lambra, donde hubo desprendimientos recientemente.

Por otro lado, en la reunión se ha dado cuenta de la aprobación de la primera prórroga del contrato de servicios de realización de los programas didácticos de la oferta educativa municipal 'La ciudad también enseña' y el contrato para la continuidad del servicio prestado por la Escuela Municipal de Música Antonio de Cabezón de Burgos.

EDIFICIO POLICÍA Y BOMBEROS.

El alcalde en funciones, Juan Manuel Manso, también ha informado de que la Junta de Gobierno ha estimado las alegaciones presentadas por la empresa que realiza las obras del edificio de Policía y Bomberos. La actuación la realiza Hermanos Rubio Grupo Constructor Herce.

En la Junta de Gobierno del pasado 6 de junio de 2025, se abrió el proceso de imposición de sanciones por "retrasos y demoras". En esta sesión se han estimado las alegaciones "y se ha aprobado el nuevo plan de trabajos", según ha asegurado Manso.

Se da la circunstancia de que la empresa ha presentado los documentos que acreditan que podrá terminar la obra en el plazo estimado de enero de 2026 para la ejecución de las obras. Ha sido visado por los servicios técnicos y por la dirección de obra "que han dado el visto bueno a los nuevos planes de la empresa".

Manso ha explicado que es necesario cumplir con este plazo, dado que la obra está "sujeta a fondos europeos" que hay que justificar antes del 30 de marzo del año 2026. Estima que con estas nuevas decisiones "es posible llegar a las fechas establecidas", o al menos "confía" en ello.

CASA DEL BOTERO.

En la Junta de Gobierno de este jueves también se ha aprobado el pago de las indemnizaciones a los propietarios de la antigua Casa del Botero.

En su día se firmó un convenio para derribar y dejar exenta la iglesia de La Merced y abrir la calle San Ignacio de Loyola. La propiedad llegó a un acuerdo para aprovechamiento en varias parcelas del S-17, a cambio del derribo y de dejar libre la zona de paso por la citada calle desde la Merced.

La parcela por la que se permutó no acabo de desarrollarse y los propietarios pidieron una indemnización. El caso se judicializó y la justicia dio la razón a los propietarios. Ahora la Junta de Gobierno ha cumplido con parte de ese pago del principal, pero no de los intereses que habrán de concretarse y que se realizará más adelante ya que existe dudas en su cálculo.