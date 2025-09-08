Ayuntamiento de Burgos saca un álbum de 100 cromos sobre árboles de la ciudad para concienciar a escolares

BURGOS 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño, ha presentado un nuevo álbum de cromos de naturaleza en el que son protagonistas "20 árboles frondosos que se dan en los diferentes parques y jardines de la ciudad".

La intención del Ayuntamiento de Burgos es "implicar a los profesores y alumnos" en la educación ambiental que impulsa el Consistorio, como ha subrayado durante la presentación de la iniciativa.

Niño ha destacado que es una manera de "valorar" los ecosistemas locales "a través de la colección de cromos". En anteriores ocasiones la dinámica se llevó a cabo a través del programa la oferta 'La ciudad también enseña' y esta vez serán los propios docentes de los colegios que lo soliciten quienes tutelarán esta acción formativa.

Para ello se va a "informar a todos los institutos y colegios" que tienen a su disposición este álbum para que los alumnos vayan consiguiendo los cromos a través del cumplimiento de unos "retos educativos relacionados con el medio ambiente, la salud y la sostenibilidad" que va dirigir cada profesor.

Retos que van desde "ir andando al colegio, a hacerlo en autobús urbano, desayunar fruta o bocadillos, al menos cuatro días, no utilizar bolsas de plástico para el desayuno, tener interés por la investigación por la fauna y flora de la ciudad, aprovechar los materiales y reciclarlos".

Desde el área de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Burgos se inició este programa hace unos años "para aumentar el conocimiento" sobre las plantas por parte de los escolares. La de este año es la tercera entrega. Las versiones anteriores versaron sobre 20 coníferas y sobre otras 20 frondosas.

Niño ha subrayado que el conocimiento de los árboles de la ciudad "facilitará y fomentará el interés por otras especies, de otros climas, por los bosques", entre otras. Los destinatarios de esta colección son los alumnos de 5º y 6º de Primaria, ESO y Bachillerato. Se han editado 2.000 ejemplares por un importe de 13.261,60 euros.