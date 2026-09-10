Ayuntamiento de Burgos subasta por 270.218 euros un local del antiguo consorcio y fija el Curpillos 2027 el 4 de junio

Andrea Ballesteros durante la rueda de prensa. - AYTO DE BURGOS

BURGOS 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha informado de que la Junta de Gobierno ha aprobado este jueves el pliego de condiciones para la enajenación, mediante subasta pública, de un local de titularidad municipal que se encuentra en el número 2 de la calle Siervas de Jesús.

Durante la rueda de prensa, Ballesteros ha indicado el precio tipo de licitación, que podrá ser mejorado a la alza, se fija en 270.218,63 euros sin el IVA, "por ser este el precio mínimo que se establece de enajenación en el informe que se ha realizado por parte de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento".

Asimismo, Andrea Ballesteros ha anunciado la aprobación de la segunda prórroga del contrato suscrito con la empresa 'Facility Service' para el mantenimiento del área de juegos infantiles, áreas de elementos biosaludables y áreas de calistenia. Esta ampliación cubrirá el periodo comprendido entre el 12 de diciembre de 2026 y el 11 de diciembre de 2027.

Asimismo, se ha estimado "parcialmente", como ha apuntado Ballesteros, la solicitud presentada por la constructora 'Hermanos Rubio' para ampliar los plazos de ejecución en las obras de reforma y adaptación del local destinado a la agrupación de Protección Civil, ubicado en la calle Juan Bravo, 1.

La fecha límite para concluir los trabajos se fija ahora el próximo 23 de diciembre, víspera de las vacaciones navideñas y el retraso es por causas ajenas a la empresa contratista, y es debido "a las inclemencias meteorológicas, copiosas lluvias en días que se han desarrollado estas obras y también en el retraso en el suministro de los equipos de climatización y ventilación que van en la cubierta", como ha subrayado la concejala.

Por otro lado, la reunión de la Junta de Gobierno local también ha servido para introducir cambios normativos en el régimen interno del Mercado G9. Entre las novedades destaca la supresión de la prohibición de transportar mercancías por las escaleras mecánicas, habilitando en su lugar que todas las operaciones de carga y descarga se realicen a través de un muelle específico situado en la zona posterior del edificio.

En la misma sesión se ha aprobado la resolución de la convocatoria de subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos sanitarios durante este año, dotada con 164.000 euros. Un total de nueve entidades del ámbito de la salud concurrirán a estas ayudas en régimen de concurrencia competitiva.

"Esta es una de las líneas de subvención que se desarrollan desde el área de sanidad. Además es una de las más cuantiosas y tiene que ver con aquellas asociaciones que desarrollan su actividad dentro del ámbito sanitario y en el centro social Graciliano Urbaneja", ha indicado Andrea Ballesteros.

SAN LESMES.

Durante su comparecencia, Andrea Ballesteros también ha anunciado Y también la fecha de celebración la fiesta del Curpillos en 2027, que tendrá lugar el 4 de junio, viernes. Una festividad declarada de interés turístico regional, que se celebra en el barrio de Huelgas, en el marco de la abadía cisterciense.

Por su parte, la festividad de San Pedro y San Pablo será el 29 de junio.