Ayuntamiento de Burgos sube la ayuda para inserción laboral de personas con discapacidad hasta 12.100 euros por entidad

BURGOS 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Mila del Campo, ha anunciado que se ha incrementado la cantidad destina a las nueve organizaciones que trabajan en apoyo de la inserción laboral de personas con discapacidad, que pasas de los 10.300a los 12.100.

Del Campo, que ha presidido la reunuión de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, ha explicado que cada entidad percibirá 12.100 euros. Se trata de los convenios suscritos con Apacid, Aransbur, con Autismo Burgos, Aspanias, Síndrome de Down, Prosame, Aspaym, Cocemfe y Apace para el apoyo a la inserción de personas con algún grado de discapacidad.

Por lo que se refiere a la ayuda en materia de prevención y atención a drogodependientes y familiares, el Ayuntamiento de Burgos aportará a la Asociación de Ayuda al Drogodependiente (Aclad) 24.889 euros.

Mila Del Campo también ha informado de la resolución varias prórrogas de los convenios suscritos para el Ayuntamiento de Burgos con varias organizaciones para 2025. Así, se ha extendido el contrato con la ONG Amycos para el desarrollo de la campaña comercio justo; la de Apace, en materia de servicios sociales; con Promoción Gitana; y con la Asociación de Padres y Tutores del Centro Ocupacional El Cid (Apacid), para apoyo a la inserción laboral de personas con discapacidad.

En lo que se refiere a proyectos en materia de intervención también "se ha prorrogado el correspondiente al proyecto Conexión", para el trabajo con jóvenes en situación de riesgo.

La Gerencia de Servicios Sociales también ha autorizado los pagos de facturas, a través del sistema de reconocimiento extrajudicial de crédito, de la UTE Aspanias Lesmes, por la gestión del programa municipal de inclusión social para su desarrollo por los equipos Edis de varios meses de 2025; las facturas presentadas por Arasti Barca, correspondientes a la ejecución del contrato del programa municipal para la promoción de la autonomía personal; las de la Fundación Lesmes por la gestión del Centro de Integración Social (CEIS) del mes de agosto de 2025; y las facturas de la mercantil Igmo por el servicio de comida a domicilio.