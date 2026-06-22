Ayuntamiento y comerciantes de Soria trabajan para evitar la venta de productos falsificados en las fiestas de San Juan

SORIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria y la Federación de Empresarios de Comercio (FEC) trabajan con el objetivo de evitar la venta de productos falsificados durante las fiestas de San Juan en la ciudad, del 24 al 29 de junio.

La concejal de Comercio, Teresa Valdenebro, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de la FEC Soria para abordar las medidas de prevención y control de la venta ambulante ilegal y de la comercialización de productos falsificados.

Durante la reunión, FEC Soria ha trasladado al Ayuntamiento de la capital la preocupación manifestada por comerciantes de la ciudad ante la posible aparición de productos falsificados y actividades de venta ambulante no autorizada, según han informado desde el Consistorio.

También se ha abordado la necesidad de extremar la vigilancia para evitar situaciones que generen competencia desleal hacia los establecimientos que desarrollan su actividad conforme a las obligaciones legales, fiscales y laborales.

Valdenebro ha reiterado el compromiso municipal con la defensa del comercio local y ha explicado que la Policía Local reforzará las labores de vigilancia e inspección durante las fiestas, en coordinación con la Policía Nacional, con el fin de detectar y actuar ante cualquier posible infracción relacionada con la venta ilegal o la comercialización de productos falsificados.