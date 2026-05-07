Ayuntamiento convoca una nueva edición del Premio de las Letras Teresa de Ávila, dotado con 10.000 euros

ÁVILA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila convoca una nueva edición del Premio de las Letras Teresa de Ávila, dotado con 10.000 euros y para el que el plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el 30 de junio.

En la Junta de Gobierno Local celebrada este jueves, se ha autorizado el gasto relativo a esta convocatoria de un certamen que tiene el objetivo de premiar la trayectoria de un escritor "cuyo prestigio en el mundo de las letras le haya hecho merecedor del reconocimiento de los distintos estamentos académicos y artísticos, y tenga especial relevancia en la literatura actual".

Al Premio de las Letras Teresa de Ávila puede ser presentado cualquier escritor cuya obra, en su totalidad o en su mayor parte, esté escrita en castellano, cualquiera que sea el género o géneros en los que la haya desarrollado.

Pueden presentar candidaturas a este galardón instituciones académicas, fundaciones e instituciones culturales, academias y otras entidades públicas o privadas que así lo consideren y, en la presentación de la candidatura, se deberá hacer constar el nombre del candidato y los méritos literarios que le hacen merecedor del premio, así como la entidad que lo presenta y la firma del representante legal.

El premio, de carácter bienal, está dotado con 10.000 euros y también la edición de un libro homenaje al escritor premiado, que engrosará la colección 'Castillo Interior' que edita el Ayuntamiento de Ávila.

Las bases del premio se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en la web municipal (avila.es), y el plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 30 de junio de este año, mientras que el fallo del jurado está previsto darse a conocer en el mes de julio.

Entre quienes han resultado merecedores de este galardón, se encuentran Luce López-Baralt y Luis Landero, últimos premiados, así como Juan Mayorga, Fernando Arrabal, Juan Gelman, Clara Janés o Antonio Colinas, detalla el Consistorio.

ACTIVIDADES

En el Área de Contratación, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la incoación del expediente del servicio consistente en la realización del festival Fun Fun Fest, que se celebra en las fiestas de Navidad.

Este año, el Ayuntamiento quiere realizar el festival el 19 de diciembre y el presupuesto base de licitación asciende a 31.795,77 euros, IVA incluido. Igualmente, se ha autorizado la subvención que, por una cuantía de 7.000 euros, se concede a Eñe Creativos, entidad organizadora del Festival de Cortometrajes Ciudad de Ávila - Avilacine.

En su edición de 2026, el festival está previsto que se celebre del 29 de septiembre al 4 de octubre, en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte. La fecha límite de inscripción para este festival, al que el año pasado se presentaron más de un millar de trabajos, es el 31 de mayo.

Asimismo, se ha autorizado una subvención de 13.200 euros a la Asociación Juventudes Musicales de Ávila, con la finalidad de contribuir al funcionamiento de esta entidad y a las actividades que desarrolla a lo largo del año.

También se ha autorizado esta mañana una subvención, por una cuantía de 2.000 euros, a la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León, Foacal, entidad que organiza la Feria de Artesanía que se celebra en el mes de agosto en la ciudad.

Este año, se alcanzará la edición número 42 de Arteávila, que está previsto se desarrolle en el Mercado Grande del 7 al 16 de agosto. Y, además, se han autorizado las actividades organizadas por la Asociación de Vecinos de la Zona Sur - San Nicolás para celebrar las fiestas en honor a San Isidro, del 15 al 17 de mayo.

CONTRATACIÓN

En la reunión del órgano de Gobierno celebrada hoy, asimismo, se ha adjudicado el contrato correspondiente al suministro de productos químicos para el tratamiento del agua de las piscinas municipales de Ávila. La entidad Química del Centro ha sido la adjudicataria, en el precio 42.423,82 euros, IVA incluido, por dos anualidades.

Además, se ha incoado expediente para la denominación del espacio ajardinado que se localiza en la bajada del paseo del Rastro a la izquierda, junto a la residencia Santa Teresa de Jornet (frente al número 2 del paseo del Rastro).

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León elevó el pasado mes de abril la propuesta para dedicar este espacio ajardinado al historiador Francisco Vázquez, fallecido el año pasado y cuya labor estuvo dedicada a la divulgación del arte y la historia de la provincia de Ávila.

La zona pasaría a denominarse Jardín del historiador Francisco Vázquez, una vez sea aprobada la propuesta por el pleno del Ayuntamiento.

Por último, en Asuntos de la Presidencia, se ha informado de la situación de los embalses de los que se abastece la capital abulense, que se mantienen al cien por cien de su capacidad total; esto es, misma situación que hace un año en estas fechas y también que la semana pasada. El abastecimiento continúa realizándose desde Serones y Becerril.