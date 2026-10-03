El Ayuntamiento destina 80.000 euros al proyectos socioeducativo 'Valladolid activo' de la Fundación Eusebio Sacristán

VALLADOLID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado el convenio de colaboración con la Fundación Eusebio Sacristán para el desarrollo del proyecto socioeducativo 'Valladolid Activo 2026-2027' en el que se contempla una financiación municipal de 80.000 euros para los ejercicios 2026 y 2027, con una aportación de 40.000 euros cada año.

La firma del acuerdo facilitará la inclusión social, el desarrollo personal y la mejora del bienestar de la población vallisoletana a través del deporte, el ocio educativo, la actividad física inclusiva y la participación comunitaria, según ha trasladado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Así, el proyecto, que está dirigido al conjunto de la población y que pone especial atención a menores, jóvenes, personas adultas y mayores en situación de vulnerabilidad social, desarrollará las diferentes actuaciones en coordinación con los Centros de Acción Social (CEAS), recursos comunitarios municipales, centros educativos e instalaciones municipales.

Entre los objetivos del programa se persigue favorecer la participación regular en actividades deportivas y educativas, mejorar la autoestima y el desarrollo personal, así como fomentar hábitos de vida saludable y promover la convivencia, el respeto y las habilidades sociales.

En este sentido, el convenio también tiene como objetivo garantizar la continuidad socioeducativa durante los periodos vacacionales y, por otra parte, busca involucrar a las familias en el proceso educativo, favorecer un uso positivo del ocio y promover actitudes responsables y sostenibles en el cuidado de los espacios naturales y comunitarios.

El proyecto tiene como uno de sus principales espacios de actividad el Espacio Joven y Albergue del Pinar de Antequera, instalación de referencia de la Fundación Eusebio Sacristán, además de otros equipamientos municipales y centros educativos.

ACTIVIDADES PREVISTAS

De este modo, entre las actuaciones previstas destaca el Club de Aventuras en el Pinar, dirigido a infancia y adolescencia, especialmente a menores con dificultades sociales, familiares o económicas.

Otra de las líneas de actuación es la 'Escuela 100x100 Deporte CyL-Valladolid', un programa de inclusión social a través de la actividad física, en coordinación con CEAS, centros educativos y familias.

Dentro de esta iniciativa se incluye 'Fútbol Andando', dirigido a adultos y mayores con una modalidad adaptada en la que se elimina la carrera y el contacto físico para facilitar una práctica accesible que busca fomentar hábitos saludables, reducir el aislamiento social y, cuando sea posible, el encuentro intergeneracional.

Por otra parte, para los periodos vacacionales se desarrollarán diferentes propuestas de ocio educativo, entre ellas, el 'Campamento Urbano Verano para Todos', en el barrio de Delicias, que contará con dos turnos y ofrecerá actividades deportivas, juegos cooperativos, piscina, talleres educativos y dinámicas grupales, con plazas reservadas para menores derivados desde los Servicios Sociales municipales.

A ello se sumarán los cuatro turnos de los 'Campus Urbanos Pinar Activo', que se desarrollarán durante agosto en el Pinar de Antequera y combinarán deporte, naturaleza, educación ambiental, orientación, talleres creativos, juegos cooperativos y piscina, también con plazas reservadas para menores derivados por los Servicios Sociales.