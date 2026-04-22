Ayuntamiento garantiza a la plantilla de Autobuses Urbanos de Burgos que su situación no sufrirá cambios

BURGOS 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los concejales de las áreas de Movilidad y Transporte y de Personal del Ayuntamiento de Burgos (Juan Manuel Manso, César Barriada y Yolanda Barriuso) se han reunido a primera hora de esta mañana con el comité de empresa del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes para trasladarles el "agradecimiento de toda la corporación por su rápida respuesta e implicación" para hacer frente a la situación generada este martes por el "voraz incendio" que destruyó las cocheras municipales dejando inutilizados 39 vehículos.

En el encuentro, en el que también han participado técnicos responsables de estas áreas, se les ha trasladado igualmente un mensaje de "tranquilidad" ante la situación generada, señalándoles que no se tomarán medidas que afecten al número de trabajadores ni a sus retribuciones. "No se va a acometer ninguna actuación que implique revisión en cuanto al número de empleados ni a los salarios que perciben", ha señalado la concejala de Personal, Yolanda Barriuso.

Los miembros del equipo de Gobierno han dado las "gracias" por la "rápida respuesta y disposición" a los cambios que hubo que realizar para garantizar la prestación del servicio a todos los barrios de la ciudad con una menor flota disponible y su "empatía" ante la tragedia que ha sufrido la ciudad.

En la reunión, también se les ha puesto al día de los pasos dados para reorganizar la ubicación de la plantilla. Así, se les ha indicado que los tres empleados del área administrativa se trasladarán a las oficinas disponibles en Relaciones Laborales mientras que el personal de inspección, el responsable de tráfico y el personal de talleres irán al edificio que ocupa la brigada de obras.

TIEMPOS DE TRABAJO

Otra de las cuestiones que se han abordado ha sido la reorganización de los tiempos de trabajo, de modo que hasta que no se disponga de un mayor número de vehículos, se les ha pedido que en la medida de lo posible dispongan de permisos aún pendientes o puedan hacer cursos de formación que había solicitado la propia plantilla.

De forma paralela, también se ha trasladado el trabajo que realiza la alcaldesa Cristina Ayala "en la búsqueda de soluciones para garantizar a la mayor brevedad posible la normalización de la prestación del servicio".