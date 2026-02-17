El Ayuntamiento impulsa las competencias digitales de los palentinos a través del programa gratuito 'Yo Conecto'

Las concejalas de Impulso Económico y de Bienestar Social, Participación Ciudadana y Barrios, Judith Castro y Charo García durante la presentación del programa - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia, a través de la Agencia de Desarrollo Local, se suma a la iniciativa 'Yo Conecto', un programa de formación gratuita en competencias digitales operado por la Fundación Cibervoluntarios.

El objetivo de 'Yo Conecto' es romper la brecha digital y ofrecer a los palentinos herramientas prácticas para su día a día, la búsqueda de empleo o la gestión administrativa, tal y como han explicado las concejalas de Impulso Económico y de Bienestar Social, Participación Ciudadana y Barrios, Judith Castro y Charo García durante la presentación del programa.

En ese sentido, han destacado el compromiso del Consistorio con la formación continua y la inclusión tecnológica de todos sus ciudadanos para que nadie se quede atrás en el entorno digital actual, además de promover la seguridad en los hogares.

A este respecto, García ha hecho hincapié en la importancia de evitar la brecha digital de los mayores, a la vez que se mantienen activos a través de estos talleres.

En el caso de los jóvenes ha señalado la necesidad de prevenirlos de "todas las maldades que existen en las redes sociales".

La programación, que va a desarrollarse entre los meses de marzo y junio, se divide en dos itinerarios específicos. Por un lado, un programa para mayores de 60 años, enfocado en el envejecimiento activo y la autonomía digital, en el que se impartirán materias como la Iniciación al uso del Smartphone y herramientas de comunicación, WhatsApp y gestiones digitales e Identidad Digital, Salud digital e Inteligencia Artificial creativa o Redes Sociales y Seguridad online. El otro itinerario, es el Programa para la Ciudadanía, para cualquier adulto mayo de 18 años.

Está orientado a la empleabilidad, el marketing y la seguridad familiar y se dedicará a conceptos como la Iniciación digital y redes sociales, Administración electrónica y búsqueda de empleo, IA para marketing y emprendimiento, Seguridad para menores en internet o Herramientas avanzadas de creación de contenido con IA.

Cada uno de los talleres tiene una duración de tres horas y, al finalizar, los participantes recibirán un certificado oficial que acredita las competencias adquiridas.

Las personas interesadas pueden inscribirse por teléfono (634 772 650), en la Agencia de Desarrollo Local o en Impulsapalencia.com Esta acción se enmarca dentro de 'Generación D', una iniciativa nacional financiada por los Fondos NextGenerationEU a través del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.