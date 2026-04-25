El Ayuntamiento de León abre el martes la inscripción en los Campamentos de Verano del Coto Escolar de julio y agosto - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha anunciado que el próximo martes día 28 de abril abrirá el plazo de inscripción, a través de la web de Deportes del Consistorio, para los Campamentos de Verano del Coto Escolar de julio y agosto.

El Programa de Verano 2026 del Coto Escolar ofertará dos campamentos, el 'Pequecoto' y el 'Albergue', con turnos semanales de lunes a viernes durante los meses de julio y agosto, así como la primera semana de septiembre.

El primero de ellos --el 'Pequecoto'-- se realizará en modalidad diurna y estará dirigido a niños y niñas nacidos entre los años 2017 y 2020, ambos incluidos.

La entrada para esta actividad será de 7.50 a 10.00 horas (desayuno a las 8.45 horas) y la salida estará fijada entre las 14.15 y las 15.00 horas.

El precio será de 90 euros de cuota fija por turno, que incluye desayuno, comida y actividades dirigidas, y un mismo niño podrá optar como máximo a dos turnos.

Por otro lado, la modalidad de 'Albergue' incluirá la pernoctación para niños y niñas nacidos entre 2012 y 2018, ambos incluidos.

En este caso, la entrada se realizará de lunes de 9.30 a 10.00 horas y la salida el viernes de 19.45 a 20.00 horas, y el precio será de 150 euros para los empadronados en el municipio de León y de 180 euros para los no empadronados.

La tasa incluirá alojamiento, pensión completa y actividades dirigidas. Asimismo, habrá un descuento del 20% para familias numerosas.

En cuanto a las inscripciones, el plazo se abrirá el martes 28 de abril a las 9.00 horas para la modalidad de 'Albergue' y el jueves 30 de abril, también a las 9.00 horas, para el 'Pequecoto'.

La reserva de plaza se deberá realizar únicamente de manera online a través de la página web de Deportes del Ayuntamiento de León (www.deportes.aytoleon.es), en la que los niños deberán estar inscritos previamente a la fecha de inicio del plazo de inscripción.

FECHAS Y TURNOS

Las actividades ofertadas, tanto en la modalidad de 'Pequecoto' como en la de 'Albergue', se desarrollarán a lo largo del verano en un total de diez turnos distribuidos entre finales de junio y comienzos de septiembre.

En concreto, el primer turno tendrá lugar del 29 de junio al 3 de julio, mientras que el segundo se celebrará del 6 al 10 de julio y el tercero del 13 al 17 del mismo mes. El cuarto turno se desarrollará del 20 al 24 de julio y el quinto del 27 al 31 de julio.

Ya en el mes de agosto, el sexto turno está programado del 3 al 7, el séptimo del 10 al 14 y el octavo del 17 al 21. El noveno turno se celebrará del 24 al 28 de agosto y, finalmente, el décimo y último se extenderá del 31 de agosto al 4 de septiembre.