El Ayuntamiento de León adquiere dos nuevos camiones recolectores de residuos por 699.743 euros

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes ha aprobado la adjudicación de dos nuevos camiones recolectores de residuos de carga lateral a la empresa FFS Equipos Urbanos SA por un importe de 699.743 euros.

Estos nuevos vehículos se suman a los incorporados el pasado mes de mayo, tres fregadoras-barredoras y tres camiones en los que se invirtieron 1,8 millones de euros. En total, desde 2019 se ha dotado a este servicio con cinco millones de euros para la renovación de su flota.

Actualmente, el Ayuntamiento de León cuenta con nueve vehículos recolectores autocompactadores para contenedores de carga lateral, seis de los cuales superan los 20 años de servicio, lo que obliga a ir sustituyéndolos a fin de evitar las necesarias paradas de mantenimiento y reparación de averías que se pueden producir en los actuales camiones, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Las inversiones que se realizan para mejorar los medios con los que cuenta el servicio redundarán en una mayor eficiencia en la prestación del servicio y en la gestión de los residuos municipales, además de mejorar en los objetivos medioambientales de la ciudad de León y de las condiciones de seguridad en la que realizan su trabajo los operarios del servicio.

AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado tres contratos destinados a mejoras en el Auditorio Ciudad de León por un importe de 33.257 euros con los que se proveerá a las instalaciones de materiales de iluminación, intercomunicación, microfonía y sonido necesarios y demandados.

Dentro de las adquisiciones contemplan la compra de un piano analógico vertical, dos pianos digitales verticales y tres banquetas. En materia de accesibilidad, también el Ayuntamiento de León comprará dos sillas de ruedas de traslado plegables.

AZUCARERA SANTA ELVIRA

En cuanto a las obras de retirada de los arriostramientos y consolidación de la estructura de la antigua Azucarera Santa Elvira, siguen adelante y continuarán, previsiblemente, hasta el próximo mes de junio, fecha de prórroga de ejecución de las mismas aprobada en la Junta de Gobierno Local.

El Ayuntamiento de León invierte 4.450.000 euros en la ejecución de esta actuación que permitirá preservar los restos constructivos de la antigua Azucarera de Santa Elvira, conservando y restaurando de este modo los elementos protegidos, las fachadas. Además, la actuación permitirá recuperar para la ciudad un nuevo espacio y pondrá en valor una arquitectura singular del patrimonio industrial de la ciudad y la provincia.

PISCINA SALVIO BARRIOLUENGO

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado a la empresa Aquadrive SL el contrato menor para realizar diversas reparaciones y mejoras en la piscina climatizada del Salvio Barrioluengo por importe de 8.737 euros. La actuación servirá para reparar el canal perimetral de la piscina y la lámina de PVC, el intercambiador de placas de calentamiento, así como renovar los paneles de cloración tanto en la piscina multiusos como la de chapoteo, entre otras reparaciones y sustituciones.

Recientemente el Ayuntamiento de León dio luz verde a una inversión de 220.000 euros para mejorar estas instalaciones deportivas, resolver las deficiencias actuales que presenta la infraestructura y responder con ello a las demandas de sus usuarios.