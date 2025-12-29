El Ayuntamiento de León apoya la propuesta de declarar la Fiesta Virgen de la Alegría de Interés Turístico en CyL

El alcalde de León, José Antonio Diez (centro), preside el pleno del Ayuntamiento celebrado este lunes. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de León celebrado este lunes ha aprobado por unanimidad el apoyo del Consistorio a la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad para la obtención de la Declaración de Interés Turístico en Castilla y León de la Fiesta Virgen de la Alegría que se celebra el domingo de Pascua de Pentecostés.

De esta forma, se aprueba el informe favorable del Ayuntamiento de León para apoyar la instancia que la Cofradía elevará al órgano superior competente para obtener dicho reconocimiento.

La festividad de la Virgen de la Alegría es una manifestación de piedad popular que ya se celebraba durante la Edad Media, según recoge el libro 'La Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad y la procesión del Santo Entierro de la ciudad de León en el siglo XIX', obra de Agustín Nogal Villanueva, editada en el año 2004.

En dicha publicación el autor explica que la Fiesta de la Alegría era una festividad de primavera con origen en la Edad Media que se celebraba en el campo. "Existe una leyenda que asegura que la Virgen de la Alegría concedía a fray Higinio y fray Juan el don del presagio, y por eso se celebraba en el altar mayor del Convento de Santo Domingo el Real", según informa en su página web la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad.

La tradición de este festejo tenía "tan honda raigambre" que en el siglo XVI la Cofradía pactó el patronato de la capilla que poseía en el extinto convento de Santo Domingo, accediendo a que todos los cultos se celebraran en dicha capilla excepto los de Nuestra Señora de la Alegría, que debían desarrollarse en el altar mayor.

En León la celebración ha tenido "mayor arraigo" que en otros puntos del país, celebrándose de forma más estable y permanente a lo largo de los siglos.