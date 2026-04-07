Ayuntamiento de León y Cabildo de San Isidoro se preparan para Las Cabezadas con la celebración de la primera Legacía

Representantes de la Coporación Municipal de León y del Cabildo de San Isidoro celebran la primera Legacía previa a Las Cabezadas. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ultima los preparativos de la celebración de Las Cabezadas, que tendrá lugar el último domingo de abril, con la primera Legacía que ha tenido lugar este martes en la Basílica de la Real Colegiata de San Isidoro, un encuentro entre el Cabildo de San Isidoro y los representantes de la Corporación Municipal leonesa encabezada por el alcalde, José Antonio Diez.

Con la primera Legacía ya cumplida, el Cabildo de San Isidoro devolverá la visita al Ayuntamiento la semana previa a Las Cabezadas, una destacada cita en el calendario tradicional leonés que se remonta a 1158. Este año el síndico municipal será la edil de Comercio, Consumo y Fiestas, Camino Orejas, mientras que el representante del Cabildo de San Isidoro será Luis García Gutiérrez.

Jose Antonio Diez ha recordado durante el encuentro que el pueblo de León volverá libremente a realizar la ofrenda al Santo. "Y así seguiremos haciéndolo, de forma voluntaria. Este acto es muy bonito, por histórico y por lo que representa del pueblo de León, y por ello invitamos a todos los ciudadanos que vengan a verlo porque es muy nuestro", ha subrayado.

Por su parte, Luis García ha agradecido al Cabildo de San Isidoro el haber sido elegido para representarlo en esta tradición, al igual que Camino Orejas ha agradecido al alcalde el haber sido designada como síndico municipal.

La celebración de Las Cabezadas cuenta con ocho siglos de historia y el último domingo de abril el claustro de la Real Colegiata de San Isidoro volverá a convertirse en el lugar en el que el pueblo y el clero se enfrenten en un debate que siempre termina en tablas.

Los actos comenzarán con la salida de la Corporación Municipal de León hacia San Isidoro, donde será recibida por el Cabildo. Una vez en el claustro se celebrará la ceremonia del foro u oferta y, cuando este acto concluya en tablas, tendrá lugar una misa tras la cual el Cabildo y representantes municipales se despedirán con "exageradas reverencias".

FORO Y OFERTA

Desde 1158 la corporación municipal de la capital leonesa y el Cabildo de San Isidoro debaten sobre si la entrega de un cirio de arroba bien cumplida y de dos hachas de cera es foro u oferta como agradecimiento al milagro efectuado aquel año por San Isidoro, que provocó abundantes lluvias que acabaron con una pertinaz sequía que asolaba los campos leoneses.

En el claustro, el Cabildo acepta el presente, pero deja patente su carácter obligatorio o de foro. Por esta discrepancia sobre el carácter de la ofrenda los representantes de ambas instituciones entablan una batalla dialéctica y hacen alarde público de sus cualidades oratorias. Al final hay empate y la discusión queda aplazada para el siguiente año.