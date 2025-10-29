El Ayuntamiento de León celebra la festividad de San Marcelo, patrón de la ciudad

El alcalde de León, José Antonio Diez, entrega a la pregonera del acto, la directora del Museo de San Isidoro, Raquel Jaén, una acuarela con los edificios y lugares más emblemáticos de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha conmemorado este miércoles la festividad del patrón de la ciudad, San Marcelo, con una misa solemne a la que ha asistido la Corporación Municipal presidida por el alcalde, José Antonio Diez.

El acto, que ha tenido lugar en la Iglesia de San Marcelo, ha contado con la presencia de numerosas autoridades civiles y militares y, en esta ocasión, la pregonera ha sido la directora del Museo de San Isidoro, Raquel Jaén, que ha pronunciado el pregón en la eucaristía.

Jaén ha dado las gracias al alcalde por ofrecerle "el honor" de honrar a San Marcelo en una jornada "tan especial" y ha relatado que desde hace 10 años dirige el Museo de San Isidoro, donde se da a conocer la historia, el patrimonio y la cultura de León.

En su intervención ha hecho una reseña de la vida de San Marcelo y ha animado a los leoneses a seguir su ejemplo y legado. "Encomendémonos a San Marcelo para defender nuestro pasado romano y medieval y tomemos como ejemplo su fuerza y coraje para trabajar unidos", ha aseverado.

También ha recordado que la ciudad de León es ahora muy distinta a la que habitó San Marcelo, ya que se ha convertido en un enclave moderno, vivaracho, seguro y plural donde se puede residir "en convivencia a pesar de las diferencias", según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Tras el pregón José Antonio Diez ha hecho entrega a Raquel Jaén de la insignia de la ciudad y de un cuadro de acuarela en el que están reflejados algunos de los edificios y lugares más emblemáticos de León.