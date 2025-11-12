El Ayuntamiento de León celebra este sábado la jornada inaugural del pump track, el más grande de la Comunidad

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha recibido este miércoles al piloto leonés Gonzalo San Martín (a su izquierda). - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León celebrará este sábado una jornada inaugural en el pump track de Puente Castro, la pista de estas características más grande de la Comunidad con 505 metros lineales, en la que tendrán lugar una exhibición y un taller.

Esta nueva instalación forma parte del compromiso del Consistorio con la promoción del deporte al aire libre, la movilidad sostenible y la mejora de los espacios públicos, según ha explicado este miércoles el concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, que ha estado acompañado del edil de la UPL Isidro Ferrero y del piloto leonés Gonzalo San Martín, que realizará la exhibición y el taller de este sábado junto a otros pilotos.

San Martín ha sido recibido previamente por el alcalde de León, José Antonio Diez, en el Ayuntamiento de San Marcelo. Este deportista tiene un amplio palmarés deportivo que incluye varios pódiums nacionales y títulos de Campeón de Copa y de España.

El concejal de Deportes ha destacado que la pista de pump track, ya en uso, se ha convertido en la más grande la comunidad autónoma y figura entre las cinco mejores en el ámbito nacional y ha señalado que ofrece a los niños, jóvenes y adultos un entorno seguro para la práctica del ciclismo y otras modalidades deportivas sobre ruedas.

Vicente Canuria ha añadido que esta nueva instalación deportiva, ubicada en la calle La Flecha de Puente Castro, permite a los usuarios disfrutar de saltos, curvas y peraltes y responde a la apuesta del Ayuntamiento de León por dotar a la ciudad de espacios deportivos.

Por su parte, el concejal de UPL Isidro Ferrero ha manifestado que es "un orgullo" que el barrio de Puente Castro cuente con esta instalación "de primer nivel", un equipamiento realizado a petición del grupo de la UPL en el Ayuntamiento de León.

Asimismo, ha indicado que las instalaciones servirán tanto para dar servicio a los vecinos como para atraer visitantes y realizar competiciones de distintas disciplinas relacionadas con el ciclismo y otras modalidades deportivas.

DEPORTE Y HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES

Durante la jornada inaugural los asistentes podrán asistir a una exhibición a cargo de cinco pilotos profesionales que mostrarán las posibilidades del circuito y su técnica sobre el trazado. Después ofrecerán un taller de aprendizaje dirigido a menores para fomentar el acercamiento al deporte y los hábitos de vida saludables.

Entre los participantes destaca la presencia de Gonzalo San Martín Fuentes, que estará acompañado de Teresa Fernández Miranda, Diego Vázquez, Sergio Veiga y Alba Fernández.

El Ayuntamiento de León ha recalcado que el nuevo pump track de Puente Castro está diseñado para convertirse en un punto de encuentro deportivo y familiar y está preparado para albergar eventos de categoría autonómica, consolidando a León como "referente" en el impulso de instalaciones deportivas modernas y accesibles.