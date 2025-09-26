El Ayuntamiento de León comienza a vender la energía solar que genera el Palacio de Congresos y Exposiciones

Imagen de la Junta de Gobierno Local celebrada este viernes en el Ayuntamiento de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 26 Sep.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes ha adjudicado el contrato para la venta de energía eléctrica de un megavatio del Palacio de Congresos y Exposiciones a Iberdrola Comercialización de Último Recurso SAU, tras finalizar los trabajos de adaptación funcional y normativa de la instalación fotovoltaica.

Esto permitirá inyectar a la red la energía que genera la cubierta de una de las instalaciones "más vanguardistas y dinámicas" con las que cuenta la ciudad. Para llegar a este punto, el Ayuntamiento de León ha llevado previamente a cabo trabajos en la propia instalación y ha tenido que renovar los inversores para ajustarlos a los parámetros exigidos por la red para permitir inyectar a ella la energía que se genere.

La instalación ya está definitivamente registrada en el Raipre (Registro de Autoconsumo de Castilla y León) y opera ya bajo un régimen de venta a la red, lo que implica que toda la energía producida se vierte a esta.

La producción anual estimada en el proyecto que data de 2015 de los paneles fotovoltaicos es de 1.327.000 kilovatios-hora (kWh), que se podrán incrementar dadas la nueva potencia y rendimiento de los inversores adquiridos, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

En estos momentos el Ayuntamiento de León es un productor más de energía con ese punto, por lo que al tiempo que inyecta kilovatios a la red Iberdrola abonará por los mismos una cantidad económica que estará vinculada al precio de mercado mayorista.

60.000 EUROS AL AÑO.

Una estimación conservadora, calculada con un precio medio habitual del mercado en los últimos meses, fija el ingreso para las arcas municipales en torno a los 60.000 euros al año.

En paralelo a la culminación de estos "complicados" trabajos y trámites realizados para la venta de electricidad a la red, desde los servicios energéticos del Ayuntamiento de León se trabaja para poder sumar esta instalación al proyecto de autoconsumo colectivo municipal, lo que permitiría optimizar más el rendimiento del Palacio de Congresos y Exposiciones.

AUTOCONSUMO MUNICIPAL.

En esa segunda fase, que el Ayuntamiento de León prevé culminar en los próximos meses, la energía generada en el Palacio pasaría a ser consumida en el propio edifico compensado el excedente en otros puntos municipales de alto consumo como las piscinas municipales.

Esta instalación se sumaría así al proyecto que se está implementando de autoconsumo colectivo en el Ayuntamiento de León para el que se han invertido 2.100.000 euros, de los cuales 1.000.000 proceden de Fondos Europeos Next Generation en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En la actualidad el Consistorio de la capital leonesa está ejecutando y poniendo en marcha 10 instalaciones en edificios municipales que contarán con un sistema de almacenamiento (baterías) que aumentará la independencia energética del Ayuntamiento, al tiempo que contribuye con esta acción a hacer de León una ciudad más limpia, con una importante reducción de las emisiones de CO2.

Dichas instalaciones se ubicarán en el Pabellón Polideportivo Margarita Ramos, las naves municipales de limpieza, el Pabellón La Torre, en el Centro Cívico Ventas Oeste, el Pabellón Luis Vives, las instalaciones del Salvio Barrioluengo, el Pabellón de Puente Castro, el Pabellón Gumersindo Azcárate y el de San Esteban.

Además, la pérgola bioclimática de la avenida Reyes Leoneses será techada también con una instalación fotovoltaica, en este caso sin sistema de almacenamiento, lo que permitirá para el ejercicio 2026 y las décadas siguientes una drástica reducción de la factura energética municipal.

REFUERZO DEL SEPEIS.

La Junta de Gobierno Local de este viernes también ha aprobado dos expedientes de contratación que permitirán reforzar el Servicio municipal de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, el Sepeis, para los cuales el Ayuntamiento destinará 53.786 euros.

El primero de los expedientes es el relativo a la adquisición de equipos de protección individual para el desempeño de las funciones de los 11 nuevos bomberos incorporados al cuerpo, mientras que el segundo expediente es la adjudicación en 314.368 euros a la empresa Rosenbauer Española el servicio de rehabilitación integral de vehículo autoescala perteneciente al Servicio y adquirido en 2007.

La autoescala precisa de una reparación total, al tratarse de un vehículo "estratégico" para el Servicio en cuanto a capacidades operativas. Actualmente no está operativo, por lo que con su recuperación se aumentarán las capacidades operativas de los bomberos del Ayuntamiento de León.