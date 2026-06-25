El Ayuntamiento de León convoca ayudas para proyectos de cooperación al desarrollo por importe de 27.000 euros

LEÓN 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha aprobado la convocatoria de subvenciones destinada a organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) para el presente año 2026, cuyas bases publica este jueves el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Con una dotación económica de 27.000,00 euros, esta iniciativa municipal busca regular la concesión de ayudas, bajo el principio de concurrencia competitiva, para la financiación de proyectos que tengan como objetivo prioritario la mejora de las condiciones de vida, el aumento de las capacidades y el desarrollo de alternativas justas y equitativas en los países empobrecidos más desfavorecidos.

Las organizaciones interesadas dispondrán de un plazo de presentación de solicitudes de 30 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOP.

Según las bases reguladoras, el Consistorio establece que se otorgará un carácter preferente a todas aquellas intervenciones que estén directamente encaminadas a atender el comercio justo y la soberanía alimentaria.

Las acciones propuestas deberán ser viables económica, social y administrativamente para garantizar su continuidad una vez finalizada la ayuda exterior, ejecutarse en un plazo inferior a 12 meses desde su concesión y contar de manera obligatoria con un socio local sin ánimo de lucro en el país de destino.

REQUISITOS

A esta convocatoria podrán acceder aquellas entidades privadas sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica que estén inscritas en el Registro de Agentes para la Cooperación al Desarrollo de Castilla y León.

Asimismo, deberán contar con su domicilio social o delegación en el municipio de León, acreditar una experiencia mínima de dos años desde su constitución con proyectos análogos y hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento, la AEAT y la Seguridad Social.

La normativa municipal también permite la presentación de proyectos conjuntos entre diversas entidades, siempre que todas cumplan individualmente con los requisitos exigidos.

Para la determinación de las cuantías, que se asignarán de forma proporcional a la puntuación obtenida, la comisión técnica evaluará la adaptación de las propuestas a las prioridades estratégicas del Plan Director de Cooperación Internacional al Desarrollo del Ayuntamiento de León, la trayectoria de la entidad, la calidad técnica y metodológica del proyecto, así como el grado de participación de la población local.