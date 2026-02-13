El Ayuntamiento de León convoca el Premio Nacional de Poesía González de Lama 2026, dotado con 6.000 euros

Archivo - El alcalde de León, José Antonio Diez (izquierda), con el escritor y poeta Santiago López Navia (centro), ganador del Premio Nacional de Poesía González de Lama 2025. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN - Archivo

LEÓN 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha aprobado en la Junta de Gobierno Local celebrada este viernes las bases del LII Premio Nacional de Poesía González de Lama, dotado con 6.000 euros y diez ejemplares de cada una de las ediciones del poemario galardonado.

El certamen, cuyo objetivo es fomentar la cultura y la creatividad poética, cuenta cada año con más participación y en la edición de 2025 se presentaron 773 poemarios de entre los que resultó ganador 'Reino (éramos)', del escritor y poeta Santiago López Navia.

La convocatoria, que deberá publicarse próximamente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), está abierta a la participación de personas mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad y siempre que sus obras estén escritas en español y no hayan obtenido el Premio González de Lama en, al menos, las cinco últimas convocatorias.

Los trabajos presentados al concurso deberán ser inéditos y no haber obtenido ningún premio en otros concursos de poesía previamente fallados, ni podrán ser traducción ni adaptación de otras obras, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Las obras pueden ser de temática libre y con una extensión no inferior a 500 versos ni superior a 1.000. Para la concesión del premio, la Concejalía de Acción y Promoción Cultural de León formará un jurado compuesto por cinco personas de reconocida solvencia en el ámbito de la crítica literaria o de la creación poética, actuando como presidenta de este la concejala del área.