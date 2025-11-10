El Ayuntamiento de León coordina el Plan de Nevadas ante posibles episodios de meteorología adversa

Representantes de servicios municipales de León en la reunión de coordinación del Plan de Nevadas. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León prepara ya el Plan de Nevadas tras celebrar el pasado día 7 una reunión de coordinación en la que han quedado establecidos los distintos operativos para hacer frente en la ciudad a posibles episodios de meteorología adversa propios del invierno.

El encuentro estuvo dirigido por la Policía Local de la capital leonesa y contó con la participación de diversos servicios municipales como los Bomberos, Protección Civil, el Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos, Jardines, Obras, Señalización y Participación Ciudadana.

Asimismo, la coordinación del Plan de Nevadas contó con la participación de un representante del Complejo Asistencial Universitario de León, dado que los centros hospitalarios son una de las prioridades a la hora de ejecutar el plan coordinado invernal, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

A los complejos asistenciales se suman, además, los centros escolares y edificios de servicios municipales de la ciudad.