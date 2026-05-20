El Ayuntamiento de León destina 27.000 euros a la Federación de Asociaciones de Vecinos Rey Ordoño

El alcalde de León, José Antonio Diez (centro derecha), y el presidente de la Federación de Vecinos Rey Ordoño, Javier García Argüello (a su izquierda), han formado un convenio por el que el Consistorio destina 27.000 euros a la entidad. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León colaborará con el desarrollo de actividades que realiza la Federación de Asociaciones de Vecinos de León Rey Ordoño orientadas a potenciar el asociacionismo y la participación en los barrios con una dotación de 27.000 euros.

Así lo recoge el convenio suscrito entre el alcalde de León, José Antonio Diez, y el presidente de la Federación de Vecinos Rey Ordoño, Javier García Argüello, en un acto en el que ha estado presente el concejal de Participación Ciudadana, Álvaro Pola.

Este acuerdo incluye una aportación económica municipal de 27.000 euros, articulada como subvención nominativa, destinada a financiar los gastos de funcionamiento y el desarrollo de las diversas actividades de la Federación, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Con esta firma el Ayuntamiento de la capital busca fortalecer la estructura de los colectivos de barrio, fundamentales para dinamizar la vida cultural, vecinal y social de todo el municipio. El objetivo prioritario es consolidar los cauces de la democracia participativa y permitir que las demandas, necesidades y propuestas de los residentes lleguen de manera ágil y directa a los diferentes servicios municipales para mejorar el día a día de la capital.

A través de este convenio la Federación Rey Ordoño asume el compromiso de fomentar la implicación de la ciudadanía en la administración local y ofrecer la máxima difusión a iniciativas como el Reglamento General de Participación Ciudadana de León.

INTERLOCUTORES "CLAVE"

Este marco normativo, cuyo artículo 14 consagra el derecho de todos los vecinos a intervenir en la gestión de los asuntos públicos directamente o a través de sus colectivos, sitúa a las asociaciones como interlocutores "clave" y como órganos "esenciales" de consulta y propuesta ante el Ayuntamiento.

La renovación de este acuerdo plasma la voluntad del equipo de Gobierno municipal de dotar de recursos al tejido vecinal de León y reconocer el papel "imprescindible" que juegan los colectivos a la hora de vertebrar los barrios.

Con este apoyo económico y funcional se garantiza que la Federación cuente con la estabilidad necesaria para continuar con el asesoramiento a los vecinos, canalizar sus iniciativas y hacer de León una ciudad más cercana, participativa y construida.