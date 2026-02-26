El Ayuntamiento de León destina 45.000 euros en becas de alojamiento para deportistas de entre 16 y 30 años

Archivo - Sede del Ayuntamiento de León, en la calle Ordoño II. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado este jueves la convocatoria de becas de alojamiento para deportistas de entre 16 y 30 años de primeros clubes en la ciudad de León financiadas por el Ayuntamiento, que cuentan con una partida económica de 45.000 euros.

El BOP fija en diez días hábiles el plazo de presentación de solicitudes y la convocatoria, impulsada desde la Concejalía de Deportes dentro de su plan estratégico de subvenciones, tiene por objeto regular la concesión de diez becas por importe de 4.500 euros cada una, destinadas a cubrir los gastos de alojamiento y manutención de deportistas que formen parte de primeros equipos de clubes representativos de la ciudad durante la temporada 2025/2026.

Se otorgará como máximo una beca por club y podrán ser beneficiarios de la presente convocatoria los deportistas que, en la fecha de publicación de esta, tengan entre 16 y 30 años y cumplan los requisitos establecidos, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La licencia federativa en vigor durante la temporada 2025/2026 tendrá que estar expedida por la Federación de Castilla y León o por la Federación Nacional correspondiente, según la modalidad deportiva practicada y participar en competición nacional y en liga oficial.

Asimismo, los jóvenes deberán formar parte del primer equipo de un club deportivo con domicilio social en el término municipal de León y deberán ser considerados deportistas de interés dentro del proyecto deportivo del club al que pertenezcan, al destacar por su potencial y proyección de futuro.