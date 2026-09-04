El Ayuntamiento de León destinará 7,2 millones para continuar con la mejora de la infraestructura verde hasta 2030

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes ha aprobado el expediente de contratación para dar continuidad al programa plurianual de obras para continuar con la reposición, adecuación y mejora de la infraestructura verde en el municipio de León, cuya licitación cuenta con un presupuesto base de 7.272.000 euros distribuidos en anualidades desde 2026 hasta 2030.

En concreto, tendrá una partida inicial para 2026 de 168.000 euros y 1.810.000 millones de euros anuales para los ejercicios 2027, 2028 y 2029, además de una última cuantía de 1.650.000 euros para el año 2030.

El contrato permitirá articular intervenciones de forma progresiva mediante órdenes de actuación específicas según las necesidades detectadas en parques, plazas ajardinadas, arbolado urbano, medianas, taludes y márgenes fluviales de competencia municipal.

Además de la redacción de los proyectos ejecutivos y la ejecución material de las obras, las actuaciones abarcarán la renovación de sistemas de riego eficientes, pavimentos, áreas infantiles y deportivas, mobiliario urbano, fuentes y la mejora del arbolado y parterres para garantizar un diseño homogéneo, mayor eficiencia hídrica y la adaptación climática de los espacios públicos.

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde al expediente de contratación para el suministro, mediante la fórmula de renting con opción de compra, de dos baldeadoras de propulsión totalmente eléctricas que servirán para reforzar el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos del Ayuntamiento de León.

El contrato sale a licitación con un presupuesto de 123.420 euros anuales durante un periodo de cuatro años y una opción de compra final de 87.120 euros, lo que sitúa el valor estimado del expediente en 480.000 euros.

MAQUINARIA MODERNA, EFICIENTE Y RESPETUOSA

Esta contratación responde a la estrategia municipal de renovación gradual de la flota pública por maquinaria más moderna, eficiente y respetuosa con el medio ambiente, además de reducir la contaminación acústica. Al tratarse de vehículos cero emisiones y sin componentes hidráulicos, su incorporación permitirá un ahorro considerable en el gasto corriente de combustible y mantenimiento, al reducir al mismo tiempo la huella de carbono y el impacto acústico.

Las dos nuevas máquinas se destinarán de forma específica al refuerzo del servicio de baldeo en áreas peatonales y Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS), según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Los pliegos técnicos exigen equipos autopropulsados de nueva fabricación diseñados exclusivamente para labores de baldeo exterior. Entre sus características destacan tanques de agua de acero inoxidable con capacidad mínima de dos metros cúbicos, bombas de alta presión, barras extensibles y orientables desde cabina y pértigas giratorias de 360 grados con mangueras de doce metros, pistolas de lavado y campanas fregadoras de alta presión para optimizar los trabajos en la vía pública.

DESTINOS Y TIEMPOS EN BICICLETA

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato menor para el servicio de diseño y elaboración de señalética de destinos y tiempos en bicicleta en el municipio de León a la empresa Atizza S.L., con el objetivo de fomentar el uso del transporte colectivo y los medios de transportes más saludables y sostenibles.

La actuación cuenta con un importe total de 11.253 euros y el contrato tiene por objeto la fabricación y entrega de 30 paneles informativos y 30 postes de soporte destinados a señalizar las rutas ciclistas urbanas por la capital.

Esta infraestructura permitirá a los usuarios conocer de forma clara las distancias y los tiempos estimados de desplazamiento en bicicleta entre diferentes puntos de la ciudad e integrará de manera específica la iconografía oficial del Camino de Santiago en aquellos tramos donde el itinerario coincida con la ruta jacobea.

COMPLEJO DEPORTIVO SALVIO BARRIOLUENGO

Entre otros asuntos, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde al expediente de contratación para convocar un concurso de proyectos con intervención de jurado centrado en la rehabilitación energética integral del Complejo Deportivo Salvio Barrioluengo. El certamen, de carácter anónimo, abierto y público, seleccionará a nivel de anteproyecto la propuesta arquitectónica más innovadora para transformar estas instalaciones municipales en un recinto de cero emisiones.

Esta actuación se enmarca en la solicitud de subvenciones que el Ayuntamiento de León presentará al programa Innovae del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La licitación del concurso cuenta con una partida de 16.000 euros destinada a los pagos y primas para los proyectos finalistas evaluados por el jurado de expertos.

Asimismo, se contempla el posterior contrato de servicios de redacción y dirección de obra por un valor estimado de 267.000 euros para los ejercicios 2027 y 2028 en caso de obtener la financiación estatal. Las propuestas arquitectónicas deberán limitar el coste de ejecución material de las futuras obras a un máximo de 4,3 millones de euros y alinearse con los valores de la Nueva Bauhaus Europea --sostenibilidad, estética e inclusión--, garantizando una reducción mínima del 60 por ciento en el consumo de energía primaria y del 20 por ciento en energía final.