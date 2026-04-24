Ayuntamiento de León digitalizará la trazabilidad de los residuos de la red de puntos limpios, que supondrá 69.626 euros

Punto Limpio Municipal León 1. - EUROPA PRESS

LEÓN, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes ha aprobado el expediente para la digitalización integral de la red de puntos limpios de la capital leonesa, un proyecto que cuenta con un presupuesto de licitación de 69.626 euros y que está íntegramente financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

Con esta iniciativa el Consistorio leonés da un paso definitivo para abandonar el sistema de partes en papel que utilizaba hasta la fecha. El nuevo servicio digital permitirá monitorizar de forma exacta y automática tanto el número de usuarios que acuden a las instalaciones como la trazabilidad completa de cada residuo, desde que entra en el punto limpio hasta que sale hacia el gestor final.

Hasta ahora el seguimiento de los residuos se volcaba manualmente a las plataformas, un proceso que generaba una carga de trabajo extra y con alguna posibilidad de error. Con el nuevo software León contará con una red de puntos limpios (compuesta por los dos fijos actuales y el servicio de puntos limpios móviles) totalmente interconectada.

Esta actuación no es un hecho aislado, sino que se suma a la digitalización que el equipo de Gobierno ejecuta en todo el Servicio Municipal de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El objetivo es establecer una gestión interna "sin papel", donde cada dato sea preciso y auditable en tiempo real, lo que supondrá una mejora en la transparencia y la calidad del servicio al ciudadano.

"A LA VANGUARDIA"

El proyecto se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Inversión tres, Componente doce), para cumplir con las directrices europeas para la mejora de la normativa de residuos. El contrato, que tendrá una duración de 48 meses, permitirá que León se mantenga "a la vanguardia" de las ciudades que utilizan la tecnología para proteger el medio ambiente y optimizar los recursos públicos.

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde al Plan de Seguridad y Salud para la creación del nuevo Punto Limpio de Mercaleón, tras la adjudicación de las obras a la empresa Activa Viales SL. Este trámite supone el último previo al inicio de unos trabajos que cuentan con un presupuesto de 40.956,62 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

CENTRO DE GESTIÓN DE ALTA EFICIENCIA

El proyecto consiste en una transformación estratégica del sector suroeste de Mercaleón para convertirlo en un centro de gestión de residuos de alta eficiencia. No será solo un lugar de depósito, sino una planta de tratamiento operativa que contará con maquinaria de última generación y donde se instalarán equipos de prensado para cartón, papel, envases y plásticos, además de sistemas para el compostaje de residuos orgánicos.

Con ello, el Consistorio de la capital leonesa garantizará una optimización logística y habilitará un compactador transportable exterior y zonas específicas de almacenamiento para las balas compactadas, lo que facilitará su transporte y reducirá la huella de carbono de la recogida.

REDISTRIBUCIÓN MÍNIMA, PERO EFICIENTE

Con el nuevo sistema de clasificación avanzada los nuevos espacios permitirán una redistribución mínima, pero eficiente para la clasificación inmediata de los residuos generados por el mercado. Esta obra en Mercaleón es una más dentro del conjunto de inversiones que el equipo de Gobierno ejecuta en los últimos siete años.

La puesta en marcha de este centro coincidirá con la digitalización total de la trazabilidad de los residuos en toda la ciudad y la mejora de los puntos limpios móviles, lo que creará un ecosistema de limpieza moderno, transparente y financiado en gran parte por fondos europeos.

De este modo, el Punto Limpio de Mercaleón permitirá que uno de los principales focos de generación de residuos de la ciudad sea también "un ejemplo" de economía circular.