El Ayuntamiento de León y Ecovidrio se unen para fomentar el reciclaje de en Navidad

El Ayuntamiento de León y Ecovidrio se unen para fomentar el reciclaje de vidrio en Navidad con una campaña de sensibilización para concienciar a los ciudadanos sobre la importancia del reciclaje de envases de vidrio durante las celebraciones de Navidad, en las que se genera hasta el 20 por ciento de todos los residuos de envases del año.

Para ello se ha instalado en el paseo de la Condesa, junto al monumento a los Reyes de León, un árbol navideño de cuatro metros de altura formado por 100 miniglús. La instalación ha sido visitada este miércoles por el concejal del Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de León, Jon Fernández.

La acción contará con un stand informativo en el que educadores ambientales informarán a los ciudadanos sobre cómo separar correctamente sus envases de vidrio y los beneficios medioambientales del reciclaje de estos envases, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Consistorio de León.

Además, se sortearán 100 miniglús entre los visitantes del stand, con horarios de 12.00 a 19.00 horas, mediante un 'rasca y gana' virtual. La iniciativa pretende transmitir que reciclar no requiere esfuerzo, pero sí genera beneficios ambientales muy relevantes: reducción de emisiones de CO2, ahorro de energía y preservación de recursos naturales.

El vidrio que se deposita en los contenedores del municipio leonés se recicla al cien por cien y se utiliza para la fabricación de nuevos envases, de forma indefinida y sin perder las propiedades originales.

Según ha destacado el Ayuntamiento de León el hecho de reciclar vidrio es "clave" en la lucha contra el cambio climático. Al usar calcín (vidrio reciclado) en la fabricación de nuevos envases se evita la extracción de materias primas de la naturaleza, evitando la erosión de los suelos y la deforestación del entorno.

2.403 TONELADAS RECICLADAS EN 2024

Al mismo tiempo, se minimiza la emisión de CO2 en el proceso de fabricación y se ahorra energía. Según los últimos datos disponibles, los leoneses reciclaron el año pasado 2.403 toneladas de envases de vidrio, con una media de cerca de 20 kilogramos por cada vecino, una cifra ligeramente superior a la media nacional, situada en 19,1 kilogramos por habitante.

Respecto a la tasa de contenerización, la ciudad de León cuenta con un contenedor por cada 254 habitantes, lo que supone un total de 481 iglús verdes instalados para el reciclaje de los residuos de envases de vidrio.