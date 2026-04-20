El Ayuntamiento de León fomenta el autocompostaje para celebrar el Día Mundial de la Tierra este miércoles

Cartel de la jornada que llevará a cabo el Ayuntamiento de León este miércoles con motivo del Día Mundial de la Tierra. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Desarrollo Urbano, conmemorará este miércoles el Día Mundial de la Tierra con una jornada técnica y práctica sobre compostaje en los Huertos de La Candamia.

La iniciativa, que tendrá lugar entre las 17.00 y las 19.00 horas, será gratuita y se integra en la campaña municipal de educación ambiental con el objetivo dotar a los vecinos de las herramientas necesarias para transformar los residuos orgánicos en abono natural, lo que contribuye activamente a la economía circular de la ciudad.

También se realizará una sesión práctica sobre compostaje doméstico y aprovechamiento de biorresiduos. Además de la formación presencial, la Concejalía de Desarrollo Urbano ha animado a los residentes con parcela o jardín a solicitar su compostador gratuito, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El servicio municipal incluye, además del equipo, la formación y el seguimiento técnico necesario para su correcto uso en el ámbito doméstico. Los interesados pueden obtener más información y formalizar solicitudes en el correo electrónico autocompostaje@aytoleon.es, en los teléfonos 676 616 831 y 987 895 459 y en autocompostajeleon.wordpress.com.