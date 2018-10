El Ayuntamiento de León impulsa el concurso de arte urbano 'es.pabilARTE' para incentivar la creatividad juvenil

Publicado 17/08/2018 11:14:25 CET

LEÓN, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha puesto en marcha ya la primera edición del concurso de arte urbano 'es.pabilARTE' con el fin de estimular la creatividad de los jóvenes de entre 14 y 30 años, que pueden ya presentar sus bocetos hasta el próximo día 31 de agosto.

Los interesados podrán participar de forma individual, por parejas o en grupo, mientras que el tema de los trabajos es 'El valor de ser joven' y las creaciones se plasmarán después en siete muros de la ciudad, ha explicado hoy la concejal de Juventud, Participación Ciudadana, Igualdad y Deportes, Marta Mejías.

Los premios ascienden a 1.000 euros para el primer clasificado, 600 para el segundo y 300 para el tercero.

Además, Marta Mejías ha recordado que el Ayuntamiento de León ha puesto en marcha el nuevo Programa Formativo para jóvenes, un plan que incluye nueve cursos (Socorrista en Instalaciones Acuáticas, Lengua de Signos (nivel A1), Lengua de Signos (nivel A2), Preparación para el First Certificate in English (FCE), Preparación para el Certificate in Advanced English (CAE), Manipulador de alimentos, Iniciación a la robótica, Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y Técnicas invernales) para jóvenes de 16 a 35 años y que se desarrollarán entre el 14 de septiembre y el 11 de noviembre.

Hay siete muros propuestos en la convocatoria, ubicados en los pilares de la pasarela del Palacio de Deportes, los muros de la pasarela de la Condesa, en la rotonda de Cantamilanos, la prolongación de Policarpo Mingote y los muros de la plaza posterior de San Marcos.

Los participantes presentarán en primer lugar un boceto determinando para qué muro de los siete se presenta; el plazo para la presentación de estos bocetos está abierto hasta el próximo 31 de agosto.

De estos bocetos presentados se seleccionará uno por cada muro para que sea pintado y para la realización del arte final las personas participantes dispondrán de libertad temporal, teniendo que estar terminada la intervención el día 22 de septiembre.

Mejías ha añadido que la Concejalía de Juventud aporta los sprays para pintar cada uno de los siete muros (20 colores) y de entre todos se elegirán a los ganadores.

El modelo de solicitud, las condiciones de acceso y las bases de participación están publicados en la página leonjoven.net.