El Ayuntamiento de León impulsa un programa de acompañamiento para combatir la soledad no deseada

Imagen de una persona mayor. - UAM

LEÓN 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Mayores, pondrá en marcha un programa de acompañamiento con el objetivo de prevenir, detectar y atender situaciones de soledad no deseada y aislamiento social en personas mayores de 65 años a través apoyo individual y grupal adaptado a las necesidades de cada persona por parte de un equipo multidisciplinar.

El programa consiste en un servicio de valoración y acompañamiento, con actuaciones encaminadas a favorecer el bienestar emocional y social de las personas mayores a través de sesiones grupales, con espacios de encuentro y oportunidades para fortalecer vínculos sociales, lo que favorece una vida más activa y participativa.

La iniciativa se desarrollará en los diferentes centros sociales de la cuidad con el objetivo de dotar a los participantes de recursos frente al aislamiento y fomentar la exploración de nuevas formas de ocio. De esta manera se ofrecerá una amplia programación que consistirá en talleres de creatividad y apoyo a la vida cotidiana; actividades culturales y de ocio y se constituirán grupos de reflexión y de promoción del voluntariado para potenciar la participación social activa.

Las propuestas serán personalizadas para cada una de las personas y su objetivo es fortalecer los lazos interpersonales, promover nuevas amistades y aportar a aquellos que lo necesiten momentos de disfrute, humor y relajación.

La inscripción y la solicitud de información ya están disponibles en la Oficina de Atención e Información a Personas Mayores. Los interesados pueden ponerse en contacto por vía telefónica o mediante el correo electrónico soledadnodeseada@aytoleon.es.