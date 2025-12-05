El Ayuntamiento de León impulsa rutas teatralizadas para fomentar las compras en el comercio justo y de proximidad

Cartel de las rutas teatralizadas impulsadas desde el Ayuntamiento de León pata fomentar las compras en el comercio justo y de proximidad. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de León promocionará el comercio justo y de proximidad y animará a leoneses y turistas a hacer sus compras navideñas en el comercio local con rutas teatralizadas que se celebrarán los días 10, 11 y 12 de diciembre.

La iniciativa se inscribe en el Programa León Ciudad por el Comercio Justo y se llevará a cabo tanto en horario de mañana como de tarde a través de dos itinerarios. En las rutas personajes imaginarios llevarán a los asistentes de paseo a través de un recorrido por la ciudad, haciendo paradas en varios de los establecimientos adheridos al programa.

De esta forma se visitarán las tiendas y en ellas sus responsables explicarán qué productos comprar en sus locales y los criterios que se tienen que cumplir para que sea considerado como comercio justo, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

De las seis rutas, tres se han reservado para institutos, centros de educación para adultos y el Imserso, mientras que otras estarán destinadas para el público general.

Las rutas tendrán una hora y cuarto de duración aproximadamente y la campaña se realiza en fechas prenavideñas en las que tradicionalmente el consumo, tanto de alimentos como de regalos, se incrementa.

El objetivo de la Concejalía de Comercio es concienciar sobre el consumo responsable y animar a la población a que conozca otra forma de realizar compras y adquirir bienes y servicios producidos bajo criterios éticos.