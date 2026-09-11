Ayuntamiento de León impulsa la transición de la planta fotovoltaica del Palacio de Congresos al autoconsumo colectivo

Archivo - Palacio de Exposiciones y Congresos de León. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha dado una paso más en la estrategia de eficiencia energética, reducción del gasto corriente y sostenibilidad pública con el impulso de la transición de la planta fotovoltaica del Palacio de Exposiciones y Congresos hacia el consumo colectivo.

La Junta de Gobierno Local celebrada este viernes ha aprobado el expediente de contratación para la representación en el Mercado Ibérico de la Energía Eléctrica (OMIE/REE) y la comercialización de la electricidad generada en el Palacio de Congresos.

La licitación sale a concurso con un presupuesto base de 7.824 euros para un periodo inicial de dos años, ampliable hasta otros dos de prórroga, lo que eleva el valor estimado del contrato a 15.648 euros, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Con esta medida el Consistorio de la capital leonesa busca optimizar los ingresos económicos mediante el salto de la instalación al libre mercado, con la eliminación de los costes por desvíos energéticos y la reducción de las comisiones de representación.

La empresa adjudicataria asumirá la gestión integral ante los organismos reguladores (OMIE, REE y CNMC) y operará en una primera fase bajo la modalidad de venta total de la energía producida. Sin embargo, el horizonte buscado por el Ayuntamiento con el contrato es la transición técnica hacia el autoconsumo colectivo.

Los pliegos obligan a la comercializadora a ejecutar de forma automática, sin costes añadidos ni interrupciones en la liquidación de excedentes, el cambio de configuración operativa en cuanto la empresa distribuidora autorice el nuevo sistema conforme al Real Decreto 244/2019. Bajo esa nueva fase la energía generada por la cubierta abastecerá al propio Palacio de Congresos y la sobrante se repartirá entre otros puntos municipales de elevado consumo.

PLAN DE AUTOCONSUMO, DOTADO CON 2,1 MILLONES

La planta del Palacio de Congresos, dotada con una potencia de un megavatio (MW) y una producción anual estimada en 1.327.000 kilovatios hora (kWh), se integrará en el plan global de autoconsumo colectivo municipal en el que el Consistorio ha invertido 2,1 millones de euros --con una subvención de un millón procedente de fondos europeos Next Generation--.

El Consistorio cuenta además con diez instalaciones fotovoltaicas con sistemas de almacenamiento por baterías en marcha en inmuebles como los pabellones polideportivos Margarita Ramos, La Torre, Luis Vives, Salvio Barrioluengo, Puente Castro, Gumersindo Azcárate y San Esteban; el Centro Cívico Ventas Oeste y las naves municipales de limpieza, junto con el aprovechamiento de la pérgola bioclimática de la avenida Reyes Leoneses, lo que reduce ostensiblemente la factura eléctrica de la administración local y contribuye a la transición energética en la ciudad de León.