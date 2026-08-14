Ayuntamiento de León inicia el lunes el despliegue de un centenar de contenedores para residuos orgánicos

Cartel de la campaña sobre los contenedores marrones, para residuos orgánicos. - AYTO LEÓN

LEÓN, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León iniciará el próximo lunes, 17 de agosto, la recogida separada de residuos orgánicos y, con ello, la puesta en funcionamiento de los contenedores marrones.

El Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos comenzará con una primera fase que supondrá el despliegue de casi un centenar de contenedores en las zonas del paseo de Salamanca, plaza del Huevo, entorno de la iglesia de La Vega, Carlos Pinilla y calles adyacentes o San Ignacio de Loyola y bocacalles, entre otras.

Estos nuevos contenedores marrones están destinados a depositar en ellos solo residuos orgánicos, es decir, fruta y verdura (restos y peladuras), carne y pescado (restos de comida), cáscaras (de huevo, marisco y frutos secos), café e infusiones (posos, filtros o bolsitas) y papel de cocina (también servilletas de papel).

En ningún caso podrá hacerse uso de estos contenedores para arrojar a ellos plástico y envases, vidrios, pañales, toallitas, compresas o residuos de mascotas (excrementos y arenas).

Estos residuos deberán sacarse a los contenedores marrones en horario de 19:30 a 21:30 horas para así facilitar su recogida y evitar malos olores en las calles.

De forma paralela a la puesta en funcionamiento de los nuevos contenedores, el Ayuntamiento de León lanzará una campaña informativa a los ciudadanos para que puedan conocer mejor este nuevo servicio de recogida separada de residuos orgánicos.

'Elige marrón, dale futuro a León' es el eslogan de esta campaña con la que el Consistorio de la capital leonesa recuerda a la ciudadanía la importancia de separar la basura para transformarla.

Con la implantación de este nuevo método de recogida se generará menos basura en los vertederos ya que estos residuos se destinarán a generar compost, con lo que la basura se transformará en nutrientes para los suelos.

Todo ello, además, contribuirá a reducir la contaminación y los malos olores en el entorno de los contenedores.

Toda la información referente a esta nueva recogida separada de residuos orgánicos estará disponible en los contenedores marrones, así como en la web del Ayuntamiento de León (recogida de residuos orgánicos).

El Servicio de Limpieza irá desplegando de forma progresiva este tipo de recogida al resto de zonas de la ciudad siendo el siguiente paso el de adaptarla a la recogida neumática, de lo que se dará información a la ciudadanía llegado el momento para que puedan ir adaptando sus hábitos a este nuevo sistema.