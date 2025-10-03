El Ayuntamiento de León invierte 700.000 euros en la compra de dos nuevos vehículos de recogida de residuos

Junta de Gobierno Local celebrada este viernes en el Ayuntamiento de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes ha aprobado la adquisición de dos nuevos vehículos para la recogida de residuos que supondrán una inversión de 700.000 euros.

La compra de los dos camiones recolectores autocompactadores de residuos, con entrega inmediata y compatibles con contenedores de carga lateral, permitirá seguir renovando los que se encuentran obsoletos.

El servicio cuenta actualmente con nueve vehículos de este tipo de los cuales seis superan los 20 años de servicio, lo que obliga a su renovación con el objetivo de evitar paradas de mantenimiento y reparación de averías, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Estas inversiones, que se realizan para mejorar los medios con los que cuenta el servicio, redundarán tanto en una mayor eficiencia en la prestación del servicio como en la gestión de los residuos municipales, además de un mejor cumplimiento de los objetivos medioambientales de la ciudad de León y de las condiciones de seguridad en la que realizan su trabajo los operarios del servicio, según ha destacado el Consistorio.

El plazo para el suministro del contrato es de 37 días desde la formalización de este una vez concluya el proceso de licitación y se formalice con la empresa adjudicataria.

También dentro del servicio de Limpieza, aunque en este caso para interiores, el Ayuntamiento de León ha adjudicado este viernes en Junta de Gobierno Local la adquisición de nueva maquinaria eléctrica y otros útiles, lo que supondrá una inversión de 18.138 euros.

El contrato adjudicado a la empresa Quinileón Higiene Industrial SL implica el suministro de dos fregadoras-aspiradoras de pavimentos, tres carros de fregado, tres cubotanes y cuatro cubos de fregado, así como diez secamanos eléctricos que se instalarán en diversos centros municipales.

47.795 EUROS PARA EL SEPEIS.

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado a la empresa Exercycle SL por 47.795 euros el contrato para el suministro de equipamiento deportivo y materiales que se destinarán a modernizar el gimnasio del Sepeis.

Con esta inversión el Consistorio de la capital leonesa pretende dotarlo de nuevas máquinas de musculación, cardiovascular, material de fitness y otro equipamiento deportivo necesario para los trabajadores del servicio y su preparación física para poder realizar las salidas con las máximas garantías de seguridad y eficacia posibles.

Finalmente, la Junta de Gobierno de Local, tras el dictamen emitido por unanimidad por la Comisión Municipal Informativa de Desarrollo Urbano que se reunió el pasado 1 de octubre, ha concedido este viernes la licencia de obras a la Consejería de Educación de la Junta para la construcción de un polideportivo en la calle Caminante de Eras de Renueva.