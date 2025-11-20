Ayuntamiento de León y Junta acercan posturas para mejorar los centros educativos de la ciudad, los más antiguos de CyL

LEÓN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha manifestado este jueves que mantiene conversaciones con la Junta para abordar mejoras en los centros educativos de León, que son, según ha apuntado, los más antiguos de la Comunidad.

"Yo creo que no tardando mucho habrá alguna noticia entre el Ayuntamiento y la Consejería que demostrará que, efectivamente, cuando se habla, cuando hay diálogo y cuando hay voluntad por las partes, las cosas pueden mejorar", ha puntualizado.

No obstante, ha precisado que este acercamiento de posturas "no quiere decir que de la noche a la mañana todo vaya a mejorar", pero sí ha destacado la "voluntad política" por parte de la Administración autonómica y el Consistorio de León para coordinarse y poder realizar una tarea satisfactoria que mejore los centros educativos.

En este contexto, ha recordado que el Ayuntamiento de León aporta un millón de euros al año en materia de mantenimiento de centros educativos, una aportación que se sumará a las mejoras que se abordarán de la mano de la Junta de Castilla y León.

"Con la Junta hay unas conversaciones muy avanzadas que espero que en los próximos días haya algún anuncio al respecto", ha apuntado y ha agregado que este compromiso permitirá, de manera paulatina, que los centros escolares públicos de León tengan el nivel "acorde" a la exigencia que requieren los niños y los docentes que desarrollan su actividad en ellos.

José Antonio Diez se ha pronunciado de este modo en el Coto Escolar, donde se ha presentado la programación diseñada para el actual curso escolar a los directores y responsables de los centros educativos de la ciudad.