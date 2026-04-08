Ayuntamiento de León y Junta avanzan para constituir el Consorcio de Transporte, que comenzará a funcionar en dos años

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino (izquierda), y el alcalde de León, José Antonio Díez (a su derecha), en la comisión de seguimiento para constituir el Consorcio de Transporte en el Área Funcional Estable de León. - EUROPA PRESS

LEÓN, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León y la Junta han constituido este miércoles la comisión de seguimiento, vigilancia y control del convenio entre ambas administraciones para preparar la constitución del Consorcio de Transporte en el Área Funcional Estable de León, que se prevé poner en funcionamiento en un plazo de dos años.

En la comisión han participado el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, y el alcalde de León, José Antonio Díez, acompañados de sus respectivos equipos.

Este órgano técnico e institucional supone un paso "decisivo" en el desarrollo del convenio firmado entre ambas administraciones el pasado 20 de febrero, cuyo objetivo es establecer un modelo de gestión conjunta del transporte público que permita mejorar la movilidad en León y su entorno metropolitano.

La Comisión tendrá como funciones principales coordinar los trabajos necesarios para la puesta en marcha del Consorcio, lo que incluye la elaboración del Plan de Movilidad Sostenible de Transporte Metropolitano, que prevé estar concluido en un año y, según el consejero, prevé mantener, "como mínimo", las paradas existentes; el diseño del sistema tarifario integrado y la definición del modelo de explotación del servicio, que permitirá unificar el transporte urbano e interurbano, además de proponer un calendario de actuación para su desarrollo.

Asimismo, este órgano facilitará la cooperación entre administraciones y sentará las bases para la futura incorporación de otros municipios del área funcional para avanzar hacia un sistema de movilidad más eficiente, sostenible y adaptado a las necesidades de la ciudadanía.

La creación del Consorcio de Transporte Metropolitano persigue la mejora de la coordinación de los servicios, optimizar los recursos públicos y ofrecer una información más accesible y en tiempo real a los usuarios gracias a la aplicación de los denominados Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), cuyo Sistema Central está ubicado en el Centro de Control del Transporte de Castilla y León, ubicado junto a la estación de autobuses Reina Doña Urraca I de la capital leonesa.

MÁS DE 10,6 MILLONES

Este proyecto se apoya en una colaboración entre ambas administraciones que se ha dotado a través de fondos europeos con una inversión de más de 10,6 millones de euros, que va a permitir modernizar y digitalizar el sistema de transporte urbano y metropolitano.

Tras la celebración de la Comisión ha tenido lugar una reunión con todos los ayuntamientos integrados en el Metropolitano de León.

El transporte metropolitano de León se configura como un sistema integrado destinado a dar respuesta a los desplazamientos diarios entre la ciudad y su entorno, caracterizado por una intensa relación funcional y social.

Este sistema abarca, en la actualidad, además del municipio de León, a los términos municipales de San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Sariegos, Cuadros, Valdefresno, Valverde de la Virgen, Santovenia de la Valdoncina, Chozas de Abajo, Onzonilla y Villaturiel.

La implantación de un modelo coordinado de transporte permitirá mejorar la conectividad entre estos municipios, optimizar los servicios existentes y avanzar hacia una movilidad más eficiente, sostenible y accesible para el conjunto de la ciudadanía.

CRECE EL NÚMERO DE VIAJEROS

El transporte metropolitano de León tiene su origen en la firma del protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento de León y los consistorios del alfoz para su puesta en marcha el 27 de mayo de 2005 y la firma de constitución de la Comisión Técnica se produjo el 11 de junio de 2005, mientras que su puesta en marcha efectiva fue el 1 de febrero de 2011.

Con fecha 20 de febrero de 2026 se aprobó el convenio entre la Consejería de Movilidad y Transformación Digital y el Ayuntamiento de León por el que se establecen las bases y criterios para la constitución del Consorcio de transporte del área metropolitano del área funcional estable de León.

Desde su inicio hasta el 31 de diciembre de 2025 el dato de viajeros del transporte metropolitano de León ha sido de 25.664.493. En términos globales y desde la puesta en marcha de Buscyl, el incremento de viajes en el transporte metropolitano de León ha sido de un 8,77 por ciento.

Como comparativa de viajes antes y después de la puesta en marcha de Buscyl, en el año 2024 hubo un total de 1.896.412 viajes, mientras que en 2005 se incrementó hasta los 2.062.786.

INTEGRACIÓN DE FEVE

Respecto a la posibilidad de que al Junta se implique en el proyecto de integración de FEVE en la ciudad de León, Sanz Merino ha señalado que el convenio suscrito con el Ayuntamiento para la constitución del Consorcio de Transporte contempla ese escenario y, en este sentido, ha reiterado la predisposición de la Junta para colaborar en la iniciativa, pero ha recordado que las principales competencias en la materia son del Gobierno central y ha expresado la importancia de que también estén involucradas otras entidades como la Diputación de León y los municipios afectados.

De este modo, ha incidido, la Junta no descarta colaborar con las instituciones implicadas en la integración de FEVE en la ciudad y con la propia Diputación Provincial, ya que afecta a municipios del Valle del Torío y de la Montaña Oriental Leonesa, aunque no ha concretado de qué modo la Administración autonómica podrá cooperar.