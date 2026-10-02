Ayuntamiento de León licita la rehabilitación del Consistorio Viejo en 1,8 millones tras reajustar el presupuesto

Archivo - El Ayuntamiento de León ha aprobadoa la licitación de las obras de rehabilitación del Consistorio Viejo en 1,8 millones.Presupuesto - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha aprobado en Junta de Gobierno Local celebrada este viernes la licitación en 1,8 millones de euros de las obras de rehabilitación integral del Edificio Mirador del Concejo, conocido popularmente como el Consistorio Viejo, situado en la plaza Mayor de la capital leonesa y catalogado dentro del Conjunto Histórico de la Ciudad Antigua, tras reajustar el presupuesto inicial e incrementar los fondos con la cofinanciación del programa del 2% Cultural.

El acuerdo adoptado por el órgano de gobierno municipal declara formalmente desierta la licitación previa aprobada a finales de julio, tras constatarse que no se presentaron ofertas debido a que la consignación inicial resultaba insuficiente para abordar las actuaciones requeridas.

Con la aprobación de los informes técnicos que aconsejaban el archivo del expediente anterior, la Junta de Gobierno ha dado luz verde de inmediato a un nuevo procedimiento abierto simplificado con tramitación ordinaria, dotado con un presupuesto revisado que asciende a 1.798.799,3 euros.

El proyecto cuenta con la cofinanciación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a través del Programa del 2% Cultural. Tras el abono de la subvención recibido por el Ayuntamiento de León el pasado 29 de junio de 2026, la actuación cumple con los plazos normativos, que fijan un margen máximo de seis meses para el inicio de los trabajos.

Una vez adjudicado el contrato y firmada el Acta de Comprobación del Replanteo, la empresa adjudicataria dispondrá de un plazo de ejecución de 16 meses para completar los trabajos, lo que cumplirá el tope de 18 meses fijado por la resolución estatal, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

MÁXIMA CATEGORÍA MONUMENTAL

El Consistorio Viejo es un inmueble barroco del siglo XVII que goza del Nivel 1 de protección dentro del Plan Especial de la Ciudad Antigua de León, la máxima categoría monumental. Históricamente sus balconadas han sido el epicentro de las principales celebraciones civiles y religiosas de la ciudad por su posición privilegiada y representativa sobre la plaza Mayor.

La intervención prevé actuaciones tanto en el interior como en el exterior del inmueble para resolver sus patologías constructivas y acometer su restauración integral. El objetivo final es compatibilizar la conservación de sus funciones institucionales históricas con su adaptación para nuevos usos culturales y turísticos públicos de referencia.

PUESTA EN VALOR DE LA PLAZA MAYOR

La obra desarrolla la Fase 1 del plan global diseñado por el Ayuntamiento para la puesta en valor de la plaza Mayor y sus elementos patrimoniales. Esta fase se licita tras haberse completado con éxito la Fase 2, correspondiente a la remodelación y rehabilitación del pavimento y entorno de la propia plaza y culminada en 2025.

También este viernes la Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación de los cinco lotes que componen el contrato del servicio de mantenimiento integral y realizaciones de inversiones urgentes de reposición para las instalaciones y equipos de los edificios dependientes del Ayuntamiento de León.

9,3 MILLONES PARA EDIFICIOS MUNICIPALES

El acuerdo alcanza una inversión anual de 4.694.381,3 euros (IVA incluido) para atender el conjunto de las dependencias municipales, lo que supone un montante global de 9.388.762,6 euros para los dos años de duración inicial del contrato. El objetivo es asegurar la operatividad permanente, la conservación y la funcionalidad técnica de todo el parque inmobiliario municipal con actuaciones de mantenimiento preventivo, normativo y correctivo, además de incluir el soporte para la ejecución de obras de sustitución o reposición de equipos e instalaciones que queden fuera de uso y tareas de obra civil auxiliar de apoyo.

La adjudicación de la prestación se ha distribuido en cinco bloques diferenciados para optimizar la atención de los diferentes inmuebles. El Lote 1, referente a Colegios Públicos Municipales, ha sido adjudicado a la UTE formada por Aceinsa Movilidad S.A., Aceinsa Cantábrico S.A. y Renew Legio Solutions S.L. por un importe de 392.860,9 euros anuales (785.721,7 euros para los dos años de contrato, IVA incluido).

Por su parte, el Lote 2, destinado a Instalaciones Deportivas y Polideportivos de Colegios, recae en la UTE Geoxa General de Construcciones S.L. e Imesapi S.A., por una cuantía de 1.394.001,3 euros al año (2.788.002,62 euros para el periodo inicial de dos años, IVA incluido) y el Lote 3, enfocado a Sedes de Gobierno, servicios administrativos centrales, seguridad y emergencias, se adjudica a la UTE Geoxa General de Construcciones S.L. e Imesapi S.A., por un presupuesto anual de 959.962,2 euros (1.919.924,42 euros en dos años, IVA incluido).

Finalmente, el Lote 4, referido a Edificios Singulares, se otorga igualmente a la UTE Geoxa General de Construcciones S.L. e Imesapi S.A., con una inversión anual de 1.153.468 euros (2.306.936 euros para el conjunto de los dos años, IVA incluido) y el Lote 5, asignado a Otros Edificios y Construcciones Municipales, se adjudica a la UTE formada por Aceinsa Movilidad S.A., Aceinsa Cantábrico S.A. y Renew Legio Solutions S.L., con un montante de 798.088,9 euros al año (1.596.177,80 euros para los dos ejercicios iniciales, IVA incluido).