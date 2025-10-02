El Ayuntamiento de León pone en funcionamiento seis aseos públicos que han supuesto 394.191 euros

El alcalde de León, José Antonio Diez, visita uno de los nuevos aseos públicos de la capital leonesa, ubicado en el Paseo Condesa Sagasta. - EUROPA PRESS

LEÓN 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha puesto en funcionamiento seis aseos públicos en distintas ubicaciones de la ciudad para dar con ello un nuevo servicio y responder a las demandas vecinales que reclamaban su instalación, una iniciativa en la que se han invertido 394.191 euros.

Una de las características principales de estas nuevas instalaciones es que son "autolimpiables", lo que permite una mayor eficiencia en su funcionamiento, según ha destacado este jueves el alcalde de León, José Antonio Diez, quen ha visitado el aseo instalado en el paseo Condesa de Sagasta.

La inversión en estos aseos se corresponde con dos contratos diferentes. Por una parte, los dos aseos ubicados en el entorno de Papalaguinda han sido cofinanciados por los fondos europeos Next Generation en la línea de ayudas para los mercados no sedentarios, cuyo presupuesto asciende a 131.999 euros.

Los otros cuatro aseos han sido sufragados íntegramente por el Ayuntamiento de León con una inversión de 262.192 euros que incluye tanto el suministro como la obra civil necesaria para su instalación, con las correspondientes acometidas a las redes de abastecimiento y saneamiento.

Los aseos públicos, de uso gratuito, están ubicados en Condesa de Sagasta, junto al Templete; en Papalaguinda, junto al skatepark; en la calle Santos Olivera, a la entrada del parque del Chantre; en el aparcamiento de San Pedro, en la esquina entre las calles Arquitecto Ramón Cañas del Río y Babia y en el Parque de las Tierras Leonesas.

Los usuarios de este servicio, que está completamente automatizado, dispondrán de 15 minutos para su uso una vez accedan a su interior. Tras cada uso, el WC se limpia de forma automática en 90 segundos y tras diez usos se realiza una limpieza y desinfección completas. Los aseos permanecerán abiertos de seis de la madrugada a doce de la noche.