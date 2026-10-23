El Ayuntamiento de León promueve hábitos de ahorro energético entre escolares de Primaria y Secundaria. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León, en colaboración con la Junta de Castilla y León, ha conmemorado el Día Mundial del Ahorro de Energía, celebrado el 21 de octubre, con un programa de actividades dirigido a la comunidad educativa de centros de Educación Primaria y Secundaria del municipio.

Esta iniciativa se enmarca en la campaña de educación ambiental centrada en la celebración de Fechas de Importancia Medioambiental, con el objetivo de dar a conocer a la población leonesa las problemáticas ambientales y fomentar su participación activa en la búsqueda de soluciones.

A través de esta campaña, según ha informado el Consistorio leonés, se han desarrollado charlas divulgativas, dinámicas y participativas adaptadas a los diferentes niveles educativos. En estas sesiones se han abordado la importancia del ahorro y la eficiencia energética, el consumo responsable y la adopción de hábitos sostenibles en la vida cotidiana de los alumnos.

El concejal de Desarrollo Urbano, Luis Miguel García Copete, ha participado en una de estas charlas con estudiantes de 4º de Primaria del colegio Antonio Valbuena, a quienes ha animado a adoptar hábitos saludables y un consumo responsable de la energía. Asimismo, en esta iniciativa ha participado el alumnado de 1º de la ESO del Colegio Divina Pastora.

Estas actividades persiguen que los estudiantes reflexionen sobre cómo y dónde se utiliza la energía, qué hábitos permiten reducir su consumo y qué alternativas existen para avanzar hacia un modelo energético más sostenible. De este modo, las sesiones han puesto de manifiesto que las pequeñas acciones cotidianas contribuyen a la protección del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático, tras abordarse conceptos básicos adaptados, las principales fuentes de energía, su clasificación en renovables y no renovables, y acciones para el hogar.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de León continúa apostando por la educación ambiental como herramienta de sensibilización. El objetivo de la administración local pasa por promover entre las nuevas generaciones hábitos responsables y un mayor conocimiento sobre el uso eficiente de los recursos.