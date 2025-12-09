El Ayuntamiento de León recibe el Premio Fundaspe 2025

La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de León, Vera López (centro) junto al presidente de Fundaspe, Martín Manceñido (a su derecha), en el acto de entrega de los Premios Fundaspe 2025. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha sido reconocido este martes con el Premio Nacional Fundaspe 2025 que pone en valor la labor y el trabajo de las entidades y asociaciones que colaboran con esta entidad que promueve la donación altruista de sangre, plasma, médula ósea y órganos para trasplantes.

La concejala de Bienestar Social, Vera López, ha sido la encargada de recoger el galardón en un acto en el que ha tenido palabras de agradecimiento para la entidad y ha asegurado que los premios otorgados son "mucho más que una ceremonia". "Son un recordatorio poderoso de lo que somos capaces de construir cuando ponemos la vida, la dignidad y la generosidad en el centro de nuestras acciones", ha recalcado.

Del mismo modo, Vera López ha recordado que el Ayuntamiento de León colabora de forma estrecha con Fundaspe con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Al mismo tiempo, ha declarado que para la ciudad de León es "un orgullo" que la sede nacional de Fundaspe se encuentre en el municipio leonés, un vínculo que "no es casual", sino fruto de años de trabajo compartido, de apoyo mutuo y de una visión común sobre la importancia de cuidar a las personas, "especialmente a quienes más lo necesitan".

Además del Ayuntamiento de León, Fundaspe ha reconocido la labor del Senado; la Brigada de la Legión Rey Alfonso XIII; la redactora de RTVE Marta Blázquez; el hematólogo Roberto J. Roig; el profesor y diputado Juan Antonio Rojas; el donante de sangre Jesús Pachón y los divulgadores Moisés Aparici y Antonio Mancera.