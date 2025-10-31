El Ayuntamiento de León reclama por unanimidad recuperar el horario del tren a Palencia de las 8.00 horas

Archivo - Imagen de archivo de la sede del Ayuntamiento de León, en Ordoño II. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento de León han dado el visto bueno en el pleno celebrado este viernes a una moción según la cual se solicita a Renfe, Adif y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible recuperar el horario del tren entre León y Palencia con salida de la capital leonesa a las 8.00 horas o habilitar una parada en Palencia del que sale de León a las 7.42 horas.

Según el texto de la moción, inicialmente promovida por UPL, la modificación llevada a cabo de este horario, que supone un retraso de 15 minutos en la salida del tren de las 8.00 horas, se ha realizado recientemente y "sin previo aviso ni justificación oficial". Esta medida ha afectado "gravemente" a numerosos trabajadores, principalmente docentes y empleados de otros sectores, que utilizan este servicio ferroviario para desplazarse diariamente a sus puestos de trabajo en Palencia.

Se da la circunstancia de que hasta el momento el tren con salida a las 8.00 horas permitía a los usuarios llegar puntualmente a Palencia para iniciar su jornada laboral a las 9.00 horas, sin embargo el retraso de 15 minutos en la hora de salida ha provocado que muchos de ellos no puedan cumplir con sus horarios laborales y se vean sin una alternativa de transporte público "viable".

Por todas estas cuestiones, dicha modificación del horario perjudica la movilidad laboral y la conciliación de quienes apuestan por el transporte público, sostenible y eficiente.

En este contexto, la moción aprobada insta a Renfe a que restablezca los horarios previos o bien habilite la parada en Palencia del tren de las 7.42 horas, garantizando así la continuidad de un servicio "esencial" para numerosos leoneses, algo que han suscrito todos los grupos con representación en el pleno: UPL, PSOE, PP, Vox y el concejal no adscrito.