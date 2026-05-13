Ayuntamiento de León recupera el sonido del agua de la escultura de Uriarte dedicada a los constructores de catedrales

El artista Juan Carlos Uriarte ha visitado este miércoles la escultura de la Plaza de Regla junto al alcalde de León, José Antonio Diez. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha comenzado los trabajos de recuperación de la fuente de la escultura de Juan Carlos Uriarte que se encuentra en la plaza de Regla, un monumento instalado en 1997 que rinde homenaje a los constructores de catedrales y que, originariamente, contaba con un aljibe interior que permitía que a través de ella saliera el sonido del agua.

El propio artista Juan Carlos Uriarte ha visitado este miércoles su escultura junto al alcalde de León, José Antonio Diez, y los responsables de la obra. La actuación se realiza en el marco de las obras de pavimentación del entorno de la Pulchra Leonina.

La escultura, elaborada en bronce, rinde tributo a canteros, vidrieros y herreros. Presenta una silueta humana que representa a Nicolás Francés, autor del retablo gótico del templo, y tiene moldes de manos en los cuales es popular que los turistas y peregrinos coloquen las suyas para inmortalizar su paso por la capital leonesa.

El Ayuntamiento de León llevó a cabo una limpieza profunda de la propia escultura en julio de 2024, lo que permitió retirar la oxidación de esta y protegerla con un barniz y dos capas de cera, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Los trabajos se centran ahora en las canalizaciones de agua que presentan corrosión en su estructura, por lo que serán sustituidas en buena medida y permitirán que, de nuevo, la caída del agua vuelva a sonar frente a la Catedral.