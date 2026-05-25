Ayuntamiento de León renueva el convenio con la Fundación Secretariado Gitano con una aportación de 3.000 euros en 2026

El Ayuntamiento de León ha renovado el convenio de colaboración con la Fundación Secretariado Gitano. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha renovado el convenio de colaboración con la Fundación Secretariado Gitano, que establece una aportación por parte del Consistorio de 3.000 euros en el presente ejercicio.

La concejala de Bienestar Social, Vera López, y la directora del Secretariado Gitano en Castilla y León, Mar Fresno García, han firmado este lunes el nuevo acuerdo ante la secretaria del Ayuntamiento, Carmen Jaén. A la rúbrica del convenio también ha asistido la responsable del Centro de Educación Infantil Hogar de la Esperanza de León, Raquel Simón.

De acuerdo con dicho convenio el Ayuntamiento de León concede una subvención de 3.000 euros a través del Plan Municipal sobre Drogas para la ejecución y mantenimiento de los programas y actividades con la comunidad gitana en León durante el presente ejercicio.

La finalidad de esta aportación económica es mantener las instalaciones, personal y suministros de la sede de la Fundación del Secretariado Gitano en León, así como el diseño y ejecución de programas y actividades, en especial las dirigidas a población infantil, adolescentes y mujer, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Entre las actividades a desarrollar se encuentran un taller de control emocional dirigido a población adulta, la Semana de la Salud, una taller para familias, cuentos dirigidos a niños y niñas del ciclo Infantil y un taller de frutas. Todas estas acciones se enmarcan en el Plan Municipal de Drogas.

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) tiene por objetivo la promoción integral de la comunidad gitana desde el reconocimiento y apoyo a su identidad cultural. En León gran parte de las actividades que promueve se desarrollan en el Centro de Educación Infantil Hogar de la Esperanza, un espacio intercultural gestionado por la Fundación Secretariado Gitano que recoge todo el ciclo de infantil y tiene como objetivo fomentar la escolarización de los niños en edades tempranas.

Asimismo, el Plan Municipal sobre Drogas establece como uno de sus objetivos el desarrollo de estrategias para que las minorías étnicas u otros sectores de la población marginados accedan a los servicios generales o desarrollen programas de prevención y rehabilitación específicos en determinadas situaciones.