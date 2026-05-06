El Ayuntamiento de León reúne a los espacios museísticos de la ciudad en torno al Día Internacional de los Museos

La concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado (centro), con representantes de diferentes museos leoneses en la presentación de la programación del Día Internacional de los Museos. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

La programación incluye talleres, visitas guiadas, un mercadillo, música o demostraciones artísticas en vivo LEÓN 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León, en colaboración con centros museísticos y culturales de la ciudad, se suma a la conmemoración del Día Internacional de los Museos que se celebrará el próximo 18 de mayo bajo el lema 'Museos uniendo un mundo dividido' para visibilizar la capacidad de estos espacios como puentes entre diversas realidades culturales, sociales y geopolíticas.

La concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado, ha presentado este miércoles las actividades previstas para esta jornada junto a los representantes de los museos Catedralicio-Diocesano, Diocesano y de Semana Santa, San Isidoro, Casa Botines Gaudí y Sierra Pambley.

Aguado ha destacado la capacidad de los museos para conectar socialmente espacios, para aprender y para comprender la diversidad, así como para facilitar el diálogo entre diferentes aproximaciones a aspectos humanos. Además, ha destacado la unión de todos estos museos para dar a conocer de forma unificada sus propuestas para hacerlas llegar de forma más fácil a la ciudadanía.

El Centro de Interpretación del Reino de León y Centro de Interpretación León Romano, dependientes del Ayuntamiento de León, han diseñado una agenda específica para esta celebración. Este viernes, día 15, el Centro de Interpretación del Reino de León acogerá a las 19.00 horas un recital musical de folk leonés hispano a cargo de Viridis Dúo y al día siguiente el Centro de Interpretación del León Romano ofrecerá la visita teatralizada 'De civitate legio' con dos pases, a las 13.00 y a las 18.00 horas. Ambas actividades serán gratuitas y de acceso libre hasta completar el aforo.

En cuanto al Palacín, también dependiente del Ayuntamiento de León, centrará su propuesta en la figura de Carlos Saura con un fin de semana dedicado al séptimo arte. El sábado 16 de mayo, de 11.00 a 14.00 horas, los más pequeños podrán participar en el taller documental 'Graba, interpreta, crea', donde podrán rodar su propia pieza audiovisual, mientras que a las 18.00 horas el teatro de marionetas y sombras 'Tras la cámara' ofrecerá un recorrido histórico para familias desde los trucos de Méliès hasta el cine contemporáneo.

El domingo día 17 a las 12.00 horas se realizará un itinerario dinamizado que invitará a los asistentes a construir sus propios relatos a través de retos y juegos. Además, el lunes 18 de mayo, Día de los Museos, el centro mantendrá un horario especial de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Todas las actividades son con entrada libre hasta completar aforo, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

MUSEO CASA BOTINES GAUDÍ

El Museo Casa Botines acogerá el sábado 16 de mayo una jornada repleta de actividades. De 12.00 a 21.30 horas se celebrará en las inmediaciones del Museo el mercadillo 'Jardín de las Artes y León con Arte' junto a propuestas de Sonda Art. Además, a las 12.00 y a las 17.00 horas se celebrarán dos talleres infantiles impartidos por La Cabaña Refugio Creativo.

Asimismo, la artista Eve AndtheApple acompañará distintos momentos del día con sesiones de DJ, mientras que el proyecto Cocinero Funky presentará un showcooking con propuesta específica vinculada al Año Gaudí. Actuará también La Rate Timide y la jornada culminará con un espectáculo especial que aúna música y creación audiovisual: la actuación de Llevólu'l Sumiciu junto a la vocalista Neurora, intérprete de tonada asturiana, acompañados de un show visual concebido específicamente para la ocasión.

Todas estas propuestas se desarrollarán en las inmediaciones del Museo y como cierre de la jornada, la celebración continuará en El Gran Café con una sesión de Oldepipol DJs.

Además, el 18 de mayo, Día de los Museos, se ha programado a las 19.00 horas una visita guiada gratuita a cargo de Carlos Varela, conservador jefe del Museo, bajo el título 'Los materiales de la Casa Botines'.

OTRAS PROPUESTAS

El Museo de la Emigración Leonesa (MEL) también ha preparado propuestas especiales con motivo del Día de los Museos. El sábado 16 de mayo habrá un taller gratuito para niños de entre seis y nueve años de 11.00 a 12.30 horas y durante la jornada del domingo 17 de mayo el Museo ofrecerá sus pases de visitas guiadas a las 10.30, 11.45 y 13.00 horas a un precio reducido de tres euros, lo que supone un descuento del 50 por ciento. Ambas propuestas necesitan inscripción previa.

Por su parte, el Museo Catedralicio Diocesano ha programado para el lunes 18 de mayo a las 17.00 horas una visita guiada especial por sus instalaciones. Estará limitada a 20 plazas, por lo que será necesario hacer una reserva en el propio hall del museo.

En cuanto al Museo Diocesano y de la Semana Santa, trasladará parte de su actividad al jueves 22 de mayo a las 20.00 horas, con la presentación del libro 'España macabra: La cultura de la muerte entre el Medievo y la Modernidad'. El acto estará presentado por los creadores del podcast La Cuelga y que contará con la presencia de la autora Miriam Beltrán Valiente.

SIERRA PAMBLEY Y VELA ZANETTI

La Fundación Sierra Pambley se sumará a la conmemoración acogerá el viernes 15 de mayo, a las 17.30 horas, el taller infantil 'Seda, té y tinta china. Asia en el Museo Sierra Pambley' y el sábado día 16 se realizarán visitas guiadas especiales que pondrán el foco en las influencias extranjeras presentes en este hogar leones del siglo XIX en recorridos que contarán con el título 'La Casa Sierra Pambley: viajes y culturas en diálogo' a las 11.00, 13.00, 17.00 y 19.00 horas.

Respecto a la Fundación Vela Zanetti, se sumará a esta jornada con una propuesta centrada en su exposición temporal 'Pulchra Leonina - La luz habitada'. El sábado 16 de mayo, la institución invita al público a descubrir la visión contemporánea de la Catedral de León de la mano del artista Gerardo Santos Martínez.

La jornada comenzará a las 11.30 horas con una demostración técnica de acuarela en vivo, donde el autor mostrará su maestría para transformar la piedra en atmósfera. Ya por la tarde, a las 17.30 y 18.30 horas, el propio artista conducirá visitas guiadas para desgranar los detalles más íntimos de su obra. Todas estas actividades, con sede en la Casona del Corral de Villapérez, serán de acceso gratuito y sin necesidad de inscripción previa.

Finalmente, el Museo de San Isidoro se suma a la efeméride con la propuesta 'San Isidoro: un viaje entre culturas', que incluye visitas guiadas durante todo el fin de semana. El sábado 16 de mayo se ofrecerán pases a las 10.30, 12.30 y 18.30 horas, mientras que el domingo 17 habrá un pase matinal a las 10.30 horas. Para asistir es necesaria reserva previa.